"Acque reflue urbane per l’irrigazione"

Piano di tutela delle acque: approvati dalla giunta regionale "i criteri per interventi di riuso delle reflue urbane". L’obiettivo, spiega la Regione Marche, "è il riuso delle acque reflue urbane per irrigazione, ambientale e industriale, in modo da contenere gli sversamenti dalle reti fognarie nelle acque di balneazione". È la linea di indirizzo seguita dalla giunta, che su proposta dell’assessorato alle risorse idriche guidato da Stefano Aguzzi (in foto), "ha approvato i criteri per l’individuazione degli interventi da cofinanziare" nell’ambito del Piano di tutela delle acque. "I cambiamenti climatici stanno evidenziando criticità nell’efficienza delle reti idriche, accentuata dalla diminuzione della disponibilità della risorsa". La quota di cofinanziamento regionale da assegnare agli Ato sarà complessivamente di 3 milioni di euro.