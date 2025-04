Aeroporto, c’è il via libera al bilancio. Stop all’aumento dei membri del cda

Via libera al bilancio dell’aeroporto di Bologna da parte dell’assemblea dei soci, che però non ha dato semaforo verde alla proposta di modifica dello statuto che prevedeva la possibilità di aumentare fino a undici il numero dei membri del cda. Il board rimane a nove e sarà composto da Enrico Postacchini (confermato alla presidenza), Nazareno Ventola, Claudia Bugno, Valerio Veronesi, Giada Grandi, Annarita Bove, Carlo Schiavone, Francesco Minnetti e Monica Biccari. Gli azionisti hanno approvato, invece, la proposta di dividendo: 0,471 lordi per ognuna delle azioni ordinarie e a un pay out del 75% dell’utile di esercizio della capogruppo.

Nel 2024 l’andamento economico-finanziario è stato positivo con ricavi consolidati per 166,1 milioni, in crescita del 14,5% sul 2023, margine operativo lordo di 55,1 milioni (+25%) e utile consolidato di 24,4 milioni (+46,3%). Con il bilancio 2024 si chiude un triennio nel quale la società ha realizzato quasi 100 milioni di investimenti, per lo più sull’infrastruttura, a supporto di sviluppo del traffico e qualità del servizio. Nella prima riunione utile il cda conferirà le deleghe istituzionali al presidente e quelle gestionali-esecutive all’amministratore delegato (Nazareno Ventola).