Alla fine del 2024 più raccolta e impieghi

A fine 2024 le nove Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna hanno raggiunto i 17,6 miliardi di euro di raccolta diretta, in crescita dell’1,4% (contro il +0,9% del sistema bancario regionale), mentre gli impieghi a clientela hanno toccato i 13,9 miliardi, con un +2,6% a fronte di un -1,6% dell’industria bancaria. "Un andamento che rafforza la quota di mercato regionale, salita all’11,7%, con picchi del 28,7% per le imprese da 5 a 20 addetti, del 19,1% nell’agricoltura e del 26,2% nei servizi di alloggio e ristorazione", segnala una nota Bcc. Viene confermata anche "la tenuta" della rete territoriale: si contano 346 sportelli attivi, invariati rispetto al 2023, presenti in 162 Comuni, di cui 14 serviti in esclusiva (erano 13 lo scorso anno). Aumentano i soci (+2,2%, oltre 151.400) e i dipendenti (+0,4%, quindi 2.855 unità). Commenta il presidente della Federazione regionale Mauro Fabbretti (foto): "Le nostre banche crescono più del sistema bancario nazionale".