Allarme nel Conero. Ora l’alga tossica fa paura a Numana e Portonovo

di Silvia Santini

ANCONA

L’alga tossica ormai fa da padrona, dalle acque doriche alla Riviera del Conero. Dopo i primi rilevamenti nelle acque del Passetto, dove permane l’ordinanza che vieta la balneazione, l’alga Ostreopsis ovata è stata individuata anche nel tratto di mare antistante Pietralacroce, Portonovo e Numana Alta (a nord del porticciolo). Secondo i dati dell’ultimo monitoraggio dell’Arpam, condotto tra martedì e mercoledì, al Passetto sono state rilevate 447mila e 500 cellule per litro, un valore in calo rispetto al picco di due milioni e 900mila del 12 e di un milione e 100 del 13, ancora oltre la soglia della fase di emergenza. A Pietralacroce nella zona della Scalaccia (sempre dal campione di mercoledì) sono state riscontrate 281mila e 200 cellule per litro, in diminuzione rispetto al dato del 13 (un milione e 100mila) ma ancora in fase di emergenza, e a Portonovo 121mila e 120 nella zona Ramona-Molo. L’ordinanza che vieta la balneazione è scattata subito da parte del Comune di Ancona per Portonovo e, di nuovo, per la Scalaccia. Scendendo a sud, in piena Riviera del Conero, a Numana alta sono state rilevate 49mila e 80 cellule. Balneazione tuttora interdetta, così come la pesca.

Alla spiaggia Urbani di Sirolo mille e 880 e a Porto Recanati 680 (valori, questi due ultimi, sotto la soglia di emergenza). Le linee guida del Ministero della Salute stabiliscono che la fase di emergenza scatta se è presente una densità superiore a 30mila cellule per litro. L’Agenzia Regionale per la protezione ambientale riferisce: "I dati mostrano una fase di progressiva riduzione delle concentrazioni nelle aree di Ancona maggiormente colpite (Passetto e Pietralacroce), pur restando sopra i livelli di sicurezza. Al contrario, per la località di Portonovo si osserva un recente incremento con superamento della soglia di emergenza". Già quando fu rilevata al Passetto, Roberto Danovaro, professore ordinario di Biologia Marina, Ecologia Marina ed Etica Ambientale all’Università Politecnica delle Marche, spiegò: "Amando le alte temperature questa alga tossica cresce d’estate e prolifera quando le temperature superano i 26 gradi. L’alga produce delle tossine che possono causare irritazioni alle vie respiratorie e agli occhi non solo per contato con l’acqua ma anche solo per inalazione di aerosol marino. E’ meglio stare lontani da coste con grandi massi e rocce e godersi aree di spiaggia di fronte a fondali sabbiosi. Devono stare attenti in primo luogo i bambini, soprattutto i più piccoli e i soggetti più fragili come gli anziani e coloro che soffrono di patologie croniche e malattie respiratorie". Il sindaco numanese Gianluigi Tombolini che ha siglato l’ordinanza di divieto di balneazione nel tratto di sua competenza mercoledì puntualizza: "Il divieto di balneazione è stato adottato a titolo precauzionale, in attesa dei successivi monitoraggi dell’Arpam.