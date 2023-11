Allerta meteo Emilia Romagna, venti di burrasca in arrivo: ecco dove

Bologna, 13 novembre 2023 - Vento forte in arrivo, nuova allerta meteo in Emilia Romagna. Sarà valida dalla mezzanotte di domani fino a quella di mercoledì. Domani, a partire dal primo pomeriggio, è prevista un'intensificazione dei venti da sud-ovest; in particolare, sull'Appennino centro-orientale l'intensità potrà raggiungere il valore di burrasca forte (75-90 Km/h), con rinforzi o raffiche di intensità superiore; sui rilievi occidentali i venti avranno un'intensità corrispondente a burrasca moderata (60-75 Km/h), con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. Nel dettaglio è prevista un'allerta arancione (livello di criticità moderata) per vento sulla montagna e alta collina romagnola, sulla montagna emiliana centrale e su quella bolognese. Allerta Gialla (livello di criticità ordinaria) sempre per vento sulla costa romagnola, sulla collina bolognese e quella emiliana centrale; infine, sulla montagna e alta collina piacentino-parmense.