ALLUVIONE Arrivano i soldi. Un miliardo in dieci anni

C’è il via libera del Governo all’estensione dei poteri del commissario straordinario alla riscostruzione, Fabrizio Curcio, anche all’ alluvione del settembre-ottobre 2024, che ha coinvolto massicciamente anche la città di Bologna. Lo ha annunciato il ministro Nello Musumeci al termine del Consiglio dei ministro, dedicato ai fatti del 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. "La proroga al 31 maggio del 2026- dice Musumeci al termine del Cdm- è il primo elemento di novità dell’incarico del commissario straordinario". Il Governo annuncia un "programma straordinario pluriennale" di ricostruzione e prevenzione, secondo un piano che Curcio dovrà varare entro il 31 maggio "Si prevede lo stanziamento di un miliardo di euro nell’arco di 10-12 anni – informa Musumeci, che ipotizza la messa a disposizione delle tre regioni di 100 milioni di euro l’anno per un decennio. Nel 2027 comincerà l’attuazione di questo piano; intanto sono a disposizione 130 milioni. Ora dobbiamo correre. Michele De Pascale commenta: "Bene la gestione unitaria delle emergenze 2023 e 2024, il rafforzamento delle funzioni delle Regioni e un ulteriore fondo pluriennale per gli investimenti. Ora auspico un lavoro trasversale per una gestuioneconcreta ed efficace dell’emergenza". Fratelli d’Italia: "Governo attento, ora tocca alla Regione muoversi".