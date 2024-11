Alluvione, ecco i soldi. Settecento milioni con il credito d’imposta. Altri rimborsi lampo

Due importanti novità per coloro che sono stati colpiti dalle alluvioni del 2023 o da quella del settembre 2024. Si apre infatti la possibilità di accedere al credito d’importa per le famiglie e le imprese che hanno subito danni a causa della doppia alluvione del maggio dell’anno scorso. Lo annuncia il commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, che ha emanato l’ordinanza ad hoc: "Il credito di imposta, misura introdotta nell’ultima finanziaria – spiega la struttura commissariale – consente di ottenere dallo Stato l’intero ammontare delle risorse economiche necessarie per realizzare gli interventi di ricostruzione privata. Senza alcun onere a carico dei richiedenti, e con il solo obbligo di presentare la documentazione per ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Dopo avere ottenuto il decreto di concessione, il cittadino o l’imprenditore potrà recarsi in una delle banche che hanno aderito alla convenzione e aprire un cosiddetto ‘conto tecnico’, cioè un conto corrente bancario gratuito sul quale verranno accreditate le risorse economiche da utilizzare per pagare i lavori". L’interessato non deve anticipare somme di denaro, ma sarà lo Stato a farlo.

"L’importo stanziato è pari a 700 milioni di euro, che si aggiungono al miliardo e 200mila euro già nella disponibilità del Commissario straordinario a favore della ricostruzione privata, rivolta a famiglie e attività produttive".

Ad oggi sulla piattaforma Sfinge sono state inviate 2.620 domande di rimborso, complete di tutta la documentazione richiesta. "Di queste, 1.812 pratiche, cioè quasi il 70%, sono state concluse con esito positivo: 1.478 riguardano delle famiglie e 334 delle imprese. Gli importi concessi ammontano complessivamente a 72 milioni di euro: 42 milioni destinati alle famiglie e 30 alle imprese. Metà delle somme risultano già erogate come anticipo ai beneficiari".

Nelle stesse ore è stato compiuto, in questo caso dalla Regione, un passo avanti per quanto riguarda la risposta all’alluvione del settembre 2024, quella di cui era diventato il simbolo il borgo semidistrutto di Traversara. La presidente Irene Priolo ha infatti sottoscritto un’ordinanza con la quale vengono resi disponibili 20mila euro alle imprese e ai professionisti alluvionati: "Non servirà alcuna perizia per richiederli. Una risposta importante per il ritorno alla normalità in tempi brevi", commenta la presidente uscente, in carica alle Torri di Kenzo Tange fino all’insediamento del successore Michele de Pascale. "Il sostegno – entra nel dettaglio la Regione – è rivolto alle attività produttive (sono esclude le imprese agricole, ndr), al commercio e ai professionisti, ed andrà a coprire le spese relative al ripristino della sede, dei beni strumentali, delle scorte, dei beni mobili, degli impianti, oltre che per gli interventi di pulizia e le spese di delocalizzazione". Il provvedimento abbraccia quasi tutta la regione, dalla provincia di Reggio Emilia a quella di Rimini, passando per Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena. Le domande possono essere inoltrate online da oggi fino al 31 marzo 2025. Il contributo verrà erogato in due fasi: un anticipo di 10mila euro e un saldo fino a ulteriori 10mila euro.