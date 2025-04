Alluvione, la ricostruzione. Un’ordinanza da 167 milioni

Un’ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione ridefinisce il quadro dei finanziamenti per la ripartenza post-alluvione: sono complessivamente 179 gli interventi, tra nuove opere finanziate ex novo e altre risultanti da rimodulazioni di spesa. Questi interventi sono contenuti nell’ordinanza 13 ter firmata da Fabrizio Curcio, alla quale la Regione Emilia-Romagna ha dato via libera.

Il volume complessivo delle risorse economiche ammonta a circa 167 milioni di euro, di cui 108 milioni rappresentano fondi aggiuntivi. Tra i principali lavori previsti figurano il rifacimento totale del ponte della Motta sull’Idice, nel Bolognese, crollato nel maggio 2023, e del ponte di Vigorso a Budrio. Nel Ravennate sono previsti interventi di consolidamento degli argini del fiume Lamone a Villanova di Bagnacavallo e Mezzano, oltre a lavori per contrastare le frane in corso a Casola Valsenio e Riolo Terme. Altri cantieri interesseranno le province di Forlì-Cesena e Rimini.

"A oltre sei mesi di distanza dall’ultima ordinanza con nuove risorse per la ricostruzione pubblica, questa nuova misura – spiegano il presidente Michele de Pascale e la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione Civile, Manuela Rontini – rappresenta un momento cruciale di riallineamento generale, per un totale di 85 milioni di euro, dei quadri economici relativi agli interventi già progettati o in fase di esecuzione. Così facendo, tra nuove opere, rimodulazioni e riallineamenti, verranno sbloccati interventi per circa 250 milioni complessivi". Le proposte d’intervento, condivise con enti locali e territori, sono state accolte: "Per questo desideriamo esprimere un sentito ringraziamento al commissario Curcio – concludono – per la piena sintonia con cui stiamo lavorando, fondamentale per garantire risposte tempestive ai cittadini".

"Con questa ordinanza – aggiunge Curcio – aggiorniamo in modo significativo la rimodulazione degli interventi già previsti da precedenti ordinanze, come già avvenuto nelle scorse settimane anche per le regioni Marche e Toscana, grazie al costante e proficuo confronto con la Regione e i territori coinvolti".