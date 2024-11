Alluvione, tormentone rimborsi: "Il credito d’imposta non arriva?. Colpa della piattaforma Sfinge"

Una nuova polemica infuria fra la struttura commissariale e il fronte dei sindaci della ricostruzione: nel mirino c’è questa volta il credito d’imposta, misura recentemente introdotta dalla struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo attraverso un’apposita ordinanza, riservata a coloro le hanno subìto i maggiori danni a causa dell’alluvione: superiori ai 20mila euro per quanto riguarda i privati, e a 40mila per le imprese. A scagliarsi contro la struttura commissariale è il sindaco di Faenza Massimo Isola, a capo della città più danneggiata dalle alluvioni del 2023, protagonista lo scorso settembre di un atto di ‘disobbedienza istituzionale’ contro governo e commissari: con un post sui suoi canali social ha segnalato come la piattaforma Sfinge non risulti ancora adeguata a gestire domande per il credito d’imposta. Come due mesi fa, la struttura commissariale preferisce non scomporsi, ribadendo come il credito d’imposta non costituisca un canale alternativo a quella che finora è stata la pratica che gli alluvionati devono seguire sulla piattaforma Sfinge. Semplicemente, a cambiare è l’esito finale della procedura, che si conclude con l’emissione di una certificazione con la quale recarsi alla propria banca: il credito d’imposta viene poi ceduto alla banca, a detrazione dal proprio debito fiscale.

Da Faenza confermano: all’interno di Sfinge non sono presenti i passaggi necessari per ottenere la desiderata certificazione. Potrebbe trattarsi di un problema passeggero, dovuto forse ai tempi tecnici con lui le ordinanze vengono tradotte in passaggi informatici. Critiche che giungono a pochi giorni dai numeri sui rimborsi comunicati dalla struttura commissariale, la quale finora ha risarcito 72 milioni di euro a privati e imprese, completando già quasi il 70% delle domande presentate. Un ritmo notevole, se non fosse per la quantità estremamente esigua delle domande arrivate alla piattaforma, nata anni fa al tempo del terremoto dell’Emilia ma non rivelatasi all’altezza della ricostruzione post-alluvione.

Tanto che è stata Legacoop a far calare di recente la mannaia: quei 72 milioni ammonterebbero appena al 2% del danno registrato dalla Romagna per le alluvioni del 2023. Il recente intervento a gamba tesa del sindaco va probabilmente letto anche nella più ampia schermaglia tra la galassia degli amministratori di centrosinistra e il governo: un costante ribollire sotterraneo di magma durante il quale si sono annoverati veri fenomeni eruttivi, dalla disobbedienza istituzionale dello stesso Isola fino alle critiche di Michele de Pascale sulla modestissima entità dei rimborsi per i beni mobili. La posta in palio è l’ambito ruolo di prossimo commissario una volta che, il 31 dicembre 2024, sarà scaduto il mandato di Figliuolo, per cui è in pole lo stesso de Pascale. Il quale dovrà subito prendere una decisione scomoda: pensionare Sfinge o sottoporla a un massiccio rimaneggiamento?