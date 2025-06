ANCONA Drogato e stuprato. Indagato un ristoratore

Un ragazzino transessuale di 17 anni sarebbe rimasto vittima di una violenza sessuale agghiacciante dopo una serata trascorsa in una discoteca della provincia di Ancona. Il giovane, vestito da donna e in fase di transizione sessuale, sarebbe rimasto da solo dopo la discoteca, senza il cellulare che non riusciva più a trovare. Nel tentativo di trovare un telefono per contattare il papà, è finito in un ristorante dove il gestore avrebbe abusato di lui per tre volte. Prima gli avrebbe fatto bere dell’acqua, dove probabilmente era stata sciolta della droga, poi, una volta compromesso il suo stato psicofisico, sarebbero iniziate le violenze sessuali andate avanti per almeno un’ora.

La notte di violenza risale a febbraio, in un Comune della provincia di Ancona. La Procura, con il pubblico ministero Andrea Magi, ha aperto un fascicolo per violenza sessuale pluriaggravata perché commessa su un minorenne e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Per quei fatti è stato indagato, a piede libero, un 45enne che risiede nel territorio, ma è originario della Campania. L’episodio, da film degli orrori, è stato ricostruito ieri mattina in tribunale, durante l’incidente probatorio a cui la vittima è stata sottoposta per cristallizzare il suo racconto, che varrà come prova nel caso si arrivi a un processo penale a carico del ristoratore.