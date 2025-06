Assassinato a 14 anni in Turchia per futili motivi. La famiglia di Mattia ricusa il giudice: "Non è imparziale"

È stato ricusato il presidente del collegio giudicante nel processo per l’omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, figlio dello chef di Misano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar. L’udienza si è tenuta a Istanbul, dove l’avvocato della famiglia ha ottenuto la rimozione del giudice per violazione dell’imparzialità. Il processo riprenderà il 17 luglio con un nuovo collegio. Il padre avrebbe voluto parlare in aula, ma non gli è stato permesso. In un testo che intendeva leggere, chiedeva "la massima pena" per gli imputati. La famiglia ha lanciato una petizione per abbassare l’età punibile, superando 200mila firme e ispirando una proposta di legge. Mattia Ahmet fu ucciso a coltellate da un quindicenne in un mercato affollato di Kadikoy; coinvolti altri tre minori. L’aggressione è avvenuta per futili motivi. Il caso ha scosso l’opinione pubblica turca ed è arrivato fino al presidente Erdogan.