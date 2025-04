Assicurazioni contro le calamità: "Proroga, ha vinto il buonsenso"

"Finalmente ha prevalso il buonsenso. Accogliamo con grande soddisfazione la proroga al 2026 decisa dal Governo sull’obbligo di assicurazione contro le calamità". Il sospiro di sollievo è di Paolo Cavini, presidente di Cna Emilia-Romagna, che prosegue: "È un risultato importante, frutto anche del dialogo costante che come Cna abbiamo portato avanti con le istituzioni in queste settimane. Questa scelta tutela migliaia di piccole imprese del nostro territorio, evitando loro un onere immediato e confuso". Adesso, avvisa l’associazione artigiana, "il nostro impegno prosegue: lavoreremo insieme al Governo affinché la normativa venga applicata in modo chiaro, sostenibile e davvero attento alle reali esigenze delle imprese".

Il termine è differito all’1 ottobre 2025 per le medie imprese e all’1 gennaio 2026 per le piccole e le micro aziende. Rimane invece fermo all’1 aprile il termine per le grandi imprese, per le quali però non scatteranno per ora le sanzioni per chi non si adegua. Il tempo guadagnato con la proroga, intanto, "dovrà essere utilizzato al meglio – continua Cavini – e l’impegno che Cna metterà in campo sarà massimo nel richiedere e vigilare sulla costruzione di prodotti assicurativi che tengano conto del costo, così da garantire la sostenibilità economica alle imprese, e saremo altrettanto determinati nel chiedere la massima chiarezza su quali eventi devono essere coperti obbligatoriamente dalle polizze".

In tutto il settore, intanto, si apprezza la proroga governativa. "Apprezziamo la sensibilità del Governo- evidenzia Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Emilia-Romagna- che ha compreso la necessità di offrire più tempo per individuare soluzioni e risposte adeguate alle esigenze delle micro e piccole imprese. Anche perché vi sono diversi aspetti da chiarire".

Precisa infatti Renzi: "Ad esempio sono esclusi i danni da precipitazioni intense che sono sempre più frequenti e devastano molte zone del nostro Paese. Non è indicata una classificazione e una mappa dei ‘territori a rischio’ e ciò porterebbe ad una applicazione disomogenea e arbitraria nelle aree vulnerabili del Paese. E poi: cosa devono assicurare quei piccoli imprenditori che dispongono di beni strumentali e attrezzature di valore modesto e non hanno una sede fissa? Come ci si regola per i beni acquistati in leasing? E così via". Quindi, conclude il segretario artigiano regionale, "il rinvio era più che necessario per entrare nel merito di tutti questi dubbi con l’obiettivo di consentire alle imprese di scegliere e stipulare polizze chiare, trasparenti e che garantiscano risarcimenti equi e commisurati al danno".