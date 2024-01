"Assist agli stranieri. Baratto di Bonaccini"

Sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, cosa non la convince delle nuove misure della Regione?

"Sono stato il primo sindaco ad applicare 15 anni fa nel Comune di Bondeno un principio molto semplice: più si abita in un territorio più si ha un punteggio alto, che va a sommarsi a vari criteri per costituire un punteggio finale per vedersi assegnare una casa popolare. Criterio che è stato poi introdotto anche da altri Comuni di centrosinistra perché andava a compensare le assegnazioni a persone provenienti da altri Paesi rispetto a famiglie e anziani che hanno sempre abitato nei nostri territori. Chi ha contribuito al nostro welfare deve poterlo utilizzare nel miglior modo possibile. Vedere che quanto abbiamo fatto oggi rischia di essere vanificato mi dà davvero fastidio"

In cosa trova la nuova norma discriminatoria?

"Le nuove regole tolgono l’equità sociale che andava ad ammortizzare la percentuale tra cittadini stranieri e residenti storici che avevano accesso agli alloggi popolari. Questa legge regionale, inoltre, è centralista, e toglie autonomia ai Comuni. Prima ogni sindaco poteva decidere se applicare o meno il criterio della residenzialità storica, oggi invece siamo obbligati a non farlo".

Che risultati avete ottenuto a Ferrara in particolare?

"Siamo riusciti a garantire alloggi a famiglie con portatori di handicap, padri separati e le giovani coppie. Non vorrei che questa deriva della Regione non permettesse più di fare certi ragionamenti che magari non appartengono al Dna politico di un certo tipo di sinistra. La sensazione è che si voglia andare incontro alle idee di Elly Schlein e non di Stefano Bonaccini, che su questo tema mi pare molto silenzioso. Sono logiche di un Pd molto lontano dalla gente. Il fatto che Bonaccini stia zitto qualcosa mi fa pensare. Credo che molto si delineerà se si andrà a un terzo mandato per lui oppure no".

Anche il suo vicesindaco, Nicola Lodi, ha abitato per molto tempo in una casa popolare.

"Una persona che fa politica non può vivere in una casa popolare? Il mio vice sindaco viveva in una casa popolare che gli era stata assegnata prima di entrare in politica, pagava un affitto molto importante. Ha avuto il tempo di andare a vivere in un’altra casa, dove risiede da oltre un anno e mezzo. I regolamenti glielo consentivano".