Azalea per la ricerca: "Ora due donne su tre sconfiggono il cancro"

E’ il fiore simbolo della maternità e della femminilità. Airc, in occasione della festa della Mamma, l’11 maggio riporta in 3mila e 900 piazze italiane l’Azalea della ricerca, affidando ancora una volta a questa bellissima pianta anche il significato della cura e della salute femminile. A ricordare i 60 anni di impegno migliaia di volontari distribuiranno oltre 600mila azalee per raccogliere risorse per progetti di ricerca indipendente sui tumori femminili. Fra questi lo studio sul carcinoma dell’endometrio di Antonio De Leo, medico laureato a Unibo e specializzato in anatomia patologica.

Dottor De Leo, il carcinoma dell’endometrio è un tumore frequente? "E’ ai primi posti in tutta Europa e al quarto in Italia con 8mila e 650 nuovi casi l’anno. Si stima che circa 1 donna su tre venga colpita da un tumore nel corso della vita. Nel 2024 ci sono stati circa 176mila nuovi casi con al primo posto il tumore alla mammella riscontrato nel 30,2% delle diagnosi seguito da quello al colon retto per il 12,6%, al terzo posto si colloca invece quello al polmone".

La sua ricerca a cosa punta? "Grazie a un progetto Airc di 500mila euro negli ultimi anni ho focalizzato l’attività sull’analisi dei meccanismi che controllano lo sviluppo e la progressione dei tumori ginecologici, come il carcinoma endometriale. Con questo progetto di ricerca contiamo sulla cooperazione tra i ricercatori e lavoriamo per identificare i marcatori biomolecolari che contraddistinguono il tumore al fine di definire nuove possibilità terapeutiche".

I tumori all’endometrio non sono quindi tutti uguali? "Sono forme che presentano caratteristiche diverse. È importante studiare il microambiente tumorale per definire nuove possibili strategie di diagnosi e di terapia, nella direzione di trattamenti sempre più personalizzati. L’identificazione di specifiche alterazioni molecolari fa capire anche qual è il livello di aggressività del tumore e consente di migliorare la diagnosi precoce e il monitoraggio della malattia".

La ricerca è passione. Che cosa l’ha spinta a lavorare su questi temi? "Ho sempre pensato che preservare la salute fosse un atto quasi sacro. La ricerca vuol dire vita, dono, innovazione. Grazie alla dedizione allo studio possiamo avviare processi di rinascita. La ricerca, a mio parere, rappresenta l’unico strumento che possa tradurre la speranza in concrete soluzioni per migliorare la vita dei pazienti. Grazie al lavoro in questa direzione oggi 2 donne su 3 colpite dal cancro sono vive a cinque anni dalla diagnosi".