Bocciate le scarpe . Allievi con le crocs

"La Piersanti Mattarella? E’ la scuola di tutti i ragazzi dove i ragazzi sono di tutti". Semplice, no? Mica tanto perché questa Media implica una scelta. Scelta di volerci insegnare, ma anche di volerci studiare perché l’innovazione a misura di studente qui è un mantra. L’inizio risale al 2016 quando "le madri fondatrici", un gruppo di prof provenienti da un’altra media, scelgono la Mattarella dove, a settembre dello stesso anno, arriva Daniele Barca che da allora guida l’istituto comprensivo 3 di cui la Media fa parte. Una media statale che, grazie all’autonomia, s’infila nelle pieghe delle leggi e progetta, riforma e spesso anticipa ciò che arriverà. La prima campanella è già una novità: armadietti e crocs (tipo zoccoli), niente scarpe in giro per le aule. Già perché qui "sono gli studenti che si spostano – spiega Barca -, mentre i prof rimangono fermi nella loro aula". Quattro muri che sono classe, ma anche laboratorio. Aule-prof raggruppati per dipartimenti: piano terra c’è italiano; primo piano,matematica-lingue-scienze e laboratori. E la palestra? L’aula di Scienze motorie. Per non parlare di quella di musica con chitarre, tastiere e batterie. Ci si muove, ma senza libri. Prima è stato il tablet, poi il chromebook perché dotato di tastiera. Ognuno ha il suo e l’acquisto rientra nel tetto ministeriale perché, spiega Barca, "avendo meno libri, le famiglie spendono meno". Per chi non può, interviene la scuola. I volumi tradizionali (grammatica, matematica, scienze digitale, storia e geografia) restano a casa per i compiti. La stessa biblioteca è un "ambiente di apprendimento" ed è cartacea come il diario, fornito dalla media e uguale per tutti, su cui scrivere i compiti e le comunicazioni. Così "abbiamo eliminato l’ansia da registro elettronico". Azzerati anche i voti assegnati a fine anno secondo norma. Al loro posto una valutazione narrativa: una lettera scritta dai prof in cui spiegano, allo studente, a che punto è del suo percorso formativo.

f.g.s.