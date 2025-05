Bruciore agli occhi. Scuola elementare evacuata

Bruciore alla gola e agli occhi avvertito da un gruppo di insegnanti e da qualche bambino. Ieri la scuola elementare Munari di Sant’Egidio (Cesena) è stata evacuata per motivi precauzionali dopo che il personale scolastico aveva dato l’allarme, segnalando quanto accaduto. Fortunatamente nessuno avrebbe riportato conseguenze serie, ma in ogni caso, per consentire le dovute indagini, oggi la scuola resterà chiusa. Sul tavolo ci sono varie ipotesi, compresa quella legata all’utilizzo di una bomboletta di spray urticante che potrebbe essere stata impiegata da un alunno con l’intento di fare uno scherzo.