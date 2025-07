Bus e treni ancora gratis per gli studenti

In Emilia-Romagna i bus e i treni restano gratuiti per gli studenti anche nel 2025/26 grazie all’iniziativa “Salta su!”. Il servizio è valido per studenti di elementari, medie, superiori e istituti professionali, anche se le scuole sono in regioni limitrofe. Lo scorso anno ne hanno beneficiato 220mila ragazzi, con un risparmio di 350-650 euro a famiglia. L’abbonamento, valido dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026, copre casa-scuola e tempo libero sulla stessa tratta. Per le superiori è richiesto un Isee fino a 30mila euro. Bambini delle elementari ricevono la tessera attiva a casa; gli studenti delle medie devono scaricarla online entro il 18 dicembre.