Calzaturiero in crisi, arrivano nuovi sostegni

Aiuti in arrivo dalla Regione al comparto calzaturiero dell’Emilia-Romagna. Nei prossimi giorni dovrebbe essere approvato infatti un nuovo calendario di bandi regionali finanziati con risorse europee, da cui ricavare sostegni per imprese e lavoratori di un settore in crisi. Fino a oggi la Regione ha concesso contributi a 184 imprese della moda per un totale di 9,3 milioni di euro. Uno dei primi bandi riguarderà la digitalizzazione dei processi produttivi, seguirà un bando per l’economia circolare e uno per l’efficientamento energetico sia degli stabilimenti sia del processo e del prodotto. A garantirlo è il vicepresidente Vincenzo Colla, in vista del tavolo nazionale il prossimo 24 gennaio al Ministero. Secondo il centro studi di Confindustria per Assocalzaturifici, il settore in Italia ha visto una diminuzione dell’export del 9,2% in valore, un fatturato in discesa e una produzione che rallenta drasticamente (-18,9%).