Campagna di Russia, la memoria di Abramo: "Ricordo la neve, nera per i cadaveri"

Abramo Bertarini (foto Walter Bellisi)

Il 26 gennaio ricorrono gli 80 anni della battaglia di Nikolajevka, Seconda Guerra mondiale, campagna di Russia. Gli alpini e altri reparti sbandati ruppero l’accerchiamento dell’esercito russo aprendo il varco per l’ultima fase della ritirata cominciata sul Don a metà gennaio del 1943. La casa sulla collina chiamata San Giacomo, a pochi chilometri da Zocca sull’Appennino modenese, è avvolta dalla nebbia e circondata dai campi imbiancati dalla tardiva neve di gennaio. Nel piccolo salotto davanti a un caffè caldo e alcuni biscotti fragranti lui si presenta. Alpino mitragliere Bertarini Abramo, classe 1922, Divisione Tridentina, 6° Reggimento, Battaglione Val Chiese, 252ª compagnia, secondo plotone. È uno dei pochissimi reduci viventi della campagna di Russia dell’Armir che presero parte alla battaglia di Nikolajevka. Ha cento anni compiuti il 12 dicembre. Ha portato a casa la pelle e la memoria e qualcuno lassù gli ha conservato la famiglia unita, con la moglie Teresa, 98 anni, la figlia Claudia e il figlio Giuseppe. L’immagine di quel giorno che ha ancora negli occhi? "La neve diventata nera di soldati morti e feriti, di buche per le bombe dei mortai e rossa di sangue ovunque". Quanti assalti furono necessari per sfondare le linee russe? "Undici,...