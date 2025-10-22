Camst, premi per i figli laureati dei dipendenti

Camst premia 44 laureati ‘top’, figli dei dipendenti. Sono dieci in più dello scorso anno e provengono da 20 città italiane: tutti sono laureati nell’anno accademico 2024-25 almeno con 110/110 nella materie umanistiche e 108/110 in quelle scientifiche. In 41 hanno ricevuto un contributo di 1.000 euro, mentre tre hanno ottenuto un premio speciale di 1.500 euro per aver dedicato la propria tesi a temi legati alla sostenibilità. "Questo progetto rappresenta concretamente il nostro modo di essere impresa responsabile, un’azienda che cresce grazie alle persone e che si impegna ogni giorno per generare valore non solo economico, ma anche sociale e umano. Sostenere i giovani e la loro formazione significa investire nel futuro delle nostre comunità " sottolinea Francesco Malaguti, presidente di Camst (foto).

- Dodici studenti premiati sono dell’Emilia-Romagna (Simona Argentiero, Chiara Tagliaventi, Simone Pasotti, Elena Bucciarelli, Elena Gasperini, Silvia Cappi, Ebi Bermeta, Federico Grossi, Sarah Speroni, Ludovica Triossi, Leonardo Cangini, Nicola Argelli), due provengono dalle Marche (Marta Mainardi ed Elisa Campagnoli).