Caos sfratti, trovata un’intesa: "Ma chi occupa viene premiato"

Alla fine, l’occupazione dello stabile Asp di via Don Minzoni, a Bologna, è terminata prima del previsto. Perché, ieri, le 50 famiglie (erano 142 le persone, di cui 72 minori) hanno portato via i loro averi, accompagnati dagli attivisti di Plat. Niente scudi e manganelli e nessun sequel di ciò che abbiamo visto in diretta social con gli sfratti di via Michelino. Ma solo perché lo ’sgombero autonomo’ è avvenuto dopo un tavolo convocato in Prefettura, in cui è stato assicurato che "tutti i nuclei riceveranno una soluzione positiva alla loro emergenza abitativa". Gioiscono le famiglie, Plat e anche il Comune a seguito dell’incontro a cui hanno partecipato il sindaco Matteo Lepore, la vicesindaca Emily Clancy, l’assessora al Welfare Matilde Madrid, il prefetto Enrico Ricci e il questore Antonio Sbordone. "Le famiglie avranno una collocazione alberghiera a Bologna e stiamo costruendo delle soluzioni di lungo periodo, caso per caso, esaminando le fragilità e le necessità di ogni nucleo – scandisce Clancy –. Quindi verranno come sempre costruiti dei percorsi ad hoc dai Servizi sociali, rispettando i nostri criteri di pronta accoglienza e di transizione abitativa per un tema di equità sociale". Saranno i 30 alloggi che Acer sta ristrutturando, e di cui si è parlato nei giorni scorsi, a ospitare queste famiglie? "Dipende, perché noi abbiamo in carico tutte le famiglie che subiscono uno sfratto in città, quindi – afferma – non è che chi oggi è in pronta accoglienza e sta aspettando la transizione abitativa si vede passare davanti questi nuclei. Noi abbiamo criteri e valutazioni che vengono fatte dai servizi sociali e determinano l’ordine di priorità e di graduatoria". Per il sindaco Matteo Lepore, questa vicenda "è l’epifenomeno di una situazione che è molto cambiata. Dieci anni fa gli sfratti erano quattro volte tanto di quelli che abbiamo avuto l’anno scorso, ma erano sfratti diversi: erano di persone che non avevano i soldi per pagare un affitto e c’era il tema della morosità. Oggi questo tema rimane, ma è molto cresciuto lo sfratto per fine locazione". Insorge, invece, il centrodestra, con FdI, FI e Lega compatti: "Qui passa un messaggio gravissimo: chi occupa abusivamente, poi ottiene una casa o un albergo. E chi paga la loro permanenza negli alberghi?". Nonostante lo sgombero di via Don Minzoni, l’eurodeputata Ilaria Salis parteciperà comunque all’incontro organizzato da Plat oggi pomeriggio, in un luogo ancora da definire.

Mariateresa Mastromarino