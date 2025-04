Case minacciate da frana. Il sindaco: stop Imu e Tari

"Come Comune di Palagano intendiamo sospendere il pagamento di Imu e Tari per tutte le persone coinvolte. È presto per fare una stima dei danni, perché la frana è in corso e ha un fronte di quasi tre chilometri". Lo dice il sindaco Fabio Braglia (in foto), facendo il punto sulla frana che, partita dal monte Cantiere, scende verso valle. Otto residenti evacuati, cui si aggiungono oltre venti non residenti, proprietari di seconde case. Una cinquantina gli abitanti della frazione di Boccassuolo parzialmente isolati.