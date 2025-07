Catturato omicida: era latitante da vent’anni

Era stato condannato a 12 anni per un omicidio commesso la notte del 9 febbraio del 2000 a Lido Adriano, sul litorale ravennate, quando lui era ancora minorenne (aveva 17 anni). Ma dal luglio 2004, quando la sentenza era passata in giudicato, si era reso latitante. La polizia lo ha arrestato martedì pomeriggio a Valona, dopo intense ricerche su tutto il territorio albanese. Si tratta del 43enne Renald Gjini. L’omicidio era stato commesso in viale Petrarca verso le 23 dove il 26enne Adil Nako era stato ucciso con almeno quattro coltellate di cui una alla gola.