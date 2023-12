Cesena, l’odissea di una donna. In ospedale per togliere l’appendice: "Mi hanno operata, ma è rimasta lì"

L’incubo che diventa realtà. L’intervento chirurgico che anziché curare causa un problema più pesante della malattia. Ed ecco i fatti, che prendono avvio a gennaio. Una donna di 45 anni residente a Cesena si sottopone, al Bufalini, ad un intervento di appendicectomia in laparoscopia a causa di un’appendicite acuta e scopre, dopo due mesi di dolori lancinanti, che quell’appendice che doveva essere rimossa è ancora lì nonostante i prelievi effettuati per l’esame istologico che hanno portato sul tavolo del patologo qualcosa che doveva essere l’appendice ma che, evidentemente, non lo era.

Cos’era, dunque? "Si parla di tessuto adiposo e coaguli - dice l’avvocata Chiara Rinaldi del foro di Bologna che assiste la donna - non certo dell’appendice, che non è stata rinvenuta, come scrivono i medici nel referto. Evidentemente nessun poi ha dato un’occhiata al risultato istologico a disposizione da gennaio. Successivamente la paziente è stato oggetto di diverse medicazioni e ricoveri, almeno una dozzina, fino a fine marzo, lasso di tempo nel corso del quale è stata oppressa da continui dolori. Ma per i sanitari non erano riconducibili all’operazione, e infatti sono stati diagnosticati come psicosomatici, tant’è che le era stata fissata anche una visita neurologica. Ma questa volta la paziente, ormai disperata, si sottopone ad una risonanza magnetica, anche su indicazione del primario dell’unità operativa del Bufalini che l’aveva in carico. Ed ecco la sorpresa, l’appendice è ancora al suo posto, ma ormai in cancrena". Che fare? "Le hanno prescritto una nuova operazione - scandisce l’avvocata Rinaldi - ma questa volta, e siamo già a metà aprile, la signora ha pensato bene di rivolgersi all’ospedale di Forlì avendo, a buona ragione, perso la fiducia in chi l’aveva operata a gennaio". Inevitabile la denuncia querela alla Procura di Forlì, che risale ad un mese fa, con istanza di risarcimento del danno all’Ausl della Romagna. Si chiede, ovviamente, di valutare il comportamento dei medici.

Del caso si occupa la pm Laura Brunelli. La paziente ha presentato consulenze tecniche. La relativa documentazione medica è stata sequestrata. L’Ausl Romagna, nel frattempo, sta procedendo con un’indagine interna per identificare, a sua volta, le responsabilità. Si parlerà di un risarcimento in danaro. "Si è trattato di un intervento invasivo che ha coinvolto altri organi" puntualizza l’avvocata Chiara Rinaldi.

La denuncia segnala l’errore in un intervento di routine, l’inerzia successiva ma anche come i referti, a poca distanza, abbiano descritto le stesse immagini in modo differente. Una diagnosi più tempestiva, si sostiene, avrebbe evitato il protrarsi dell’infiammazione e l’esecuzione del secondo intervento.