"Ciao mamma, ciao papà: ci vediamo dopo la scuola". Tommy viene travolto in scooter da un furgoncino e muore

"Ciao mamma e papà, ci vediamo dopo la scuola", aveva detto Tommaso Bruciaferri, 14 anni, uscendo di casa ieri mattina. Non è più tornato. In sella al suo scooter, sulla via Ancona a Osimo, ha perso il controllo sull’ asfalto bagnato e, finendo nella corsia opposta, è stato travolto da un furgoncino.

Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi e l’arrivo dell’eliambulanzao, è deceduto. Tommy, sportivo e legatissimo alla sorellina, frequentava il primo anno al Tecnico Ragionieri. La comunità di Osimo e Ancona è sotto choc; il sindaco ha espresso profondo cordoglio alla famiglia e bandiere a mezz’asta in municipio.