Gli appuntamenti in Emilia-Romagna per Pentecoste: ecco cosa fare

Bologna, 18 maggio 2024 – Domenica 19 maggio cade il giorno di Pentecoste, una ricorrenza che si festeggia esattamente 50 giorni dopo Pasqua e che quindi può variare ogni anno. Per l’occasione vengono organizzate messe, sagre e celebrazioni a tema in tutto il territorio dell’Emilia-Romagna. Ecco qualche spunto sugli eventi in programma.

La Pentecoste

Durante il giorno di Pentecoste, nella tradizione cristiana, si celebrano l’effusione dello Spirito Santo e la nascita della Chiesa. Si celebra la prima domenica disponibile dopo cinquanta giorni trascorsi dalla Pasqua ed è riconosciuta, oltre che dalla chiesa cattolica, anche dalla religione ortodossa e da quelle protestanti. Conosciuta anche come festa dello spirito santo, consiste nel giorno conclusivo delle festività del periodo pasquale. Il termine, utilizzato nell’antichità, deriva dal greco e significa appunto “cinquanta giorni”.

La sagra di Pentecoste a Castel Bolognese (Ra)

Dal 16 al 20 maggio, a Castel Bolognese, va in scena una delle sagre più antiche in Italia, che proprio nel 2024 raggiunge la 393esima edizione. La “Sagra di Pentecoste”, le cui origini risalgono addirittura al XVII secolo, torna con una ricca offerta di degustazioni, mostre, spettacoli musicali e di ballo e attività ludiche di vario tipo. In concomitanza con la sagra, presso l’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia, inaugurano due mostre dedicate all’alluvione che ha scosso il territorio nel 2023: ‘Alluvione: l’architettura rivela la sua visione’ a cura dell’Ordine degli architetti di Ravenna e ’Acqua di maggio ventiventitré’, a cura dell’amministrazione comunale.

Il festival di Pentecoste a Modena

Un weekend di concerti a ingresso libero e gratuito, promosso dall’associazione ‘Modena Musica Sacra’. Sabato 18 maggio sono, il giorno precedente alla domenica di Pentecoste, sono in programma i concerti di fine anno accademico, in occasione della Notte Europa dei Musei. Due giorni dopo, lunedì 20 maggio, gli allievi dei corsi di musica di Modena Musica Sacra si esibiscono in occasione dei saggi di fine anno. La rassegna termina ufficialmente la domenica successiva, il 26 maggio, con il concerto del duo ‘Psiche’ composto da flauto e arpa.

Veglia di Pentecoste a San Giovanni in Persiceto (Bo)

Come ogni anno, la zona pastorale di Persiceto organizza la tradizionale Veglia, con ritrovo previsto sabato 18 maggio presso la parrocchia di San Matteo della Decima. L’inizio delle celebrazioni è programmato per le ore 20.15.

Veglia a San Lazzaro (Bo)

All’oratorio di San Marco, situato al numero civico 45 di via Giovanni XXIII, si celebra la messa vigilare di Pentecoste per l’intera zona pastorale. Al termine della manifestazione è prevista una cena aperta a tutti con pietanze che i partecipanti condividono. L’inizio è previsto per sabato 18 maggio alle 19.

Veglia della zona pastorale Saffi-Ravone (Bo)

Sabato 18 maggio, alle ore 21, la parrocchia Maria Regina Mundi ospita la tradizionale veglia di Pentecoste, dal titolo “Chi ha orecchi, ascolti quello che lo spirito dice alle chiese”.

Veglia di preghiera a Copparo (Fe)

Un momento di condivisione particolarmente atteso dalla comunità diocesana locale. Sabato 18 maggio, alle 21, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Copparo si prepara ad ospitare la veglia di Pentecoste dal titolo “Partirono senza indugio” (Lc 24, 33). Da segnalare la presenza del coro di Copparo, esteso alle parrocchie vicine e per l’occasione diretto da don Paolo Galeazzi.