Befana 2023, tutti gli eventi del 6 gennaio: ecco cosa fare in Emilia Romagna

Befana 2023 nelle Marche: ecco il programma da non perdere provincia per provincia

Bologna, 5 gennaio 2023 – Secondo una vecchia leggenda, in viaggio verso Betlemme, i Re Magi chiesero indicazioni ad una vecchietta. Questa, rifiutando di unirsi a loro e pentendosi poco dopo, cercò di farsi perdonare preparando un sacco pieno di doni da consegnare loro e al bambino Gesù. Non trovandoli, però, consegnò i regali ai bambini bussando ad ogni porta che incontrò. Tanti i racconti, religiosi e non, attorno alla Befana, la vecchietta più amata dai bambini, che anche quest’anno torna a volare la notte tra il 5 e il 6 gennaio lasciando dietro di sé regali, dolcetti e tanti appuntamenti. Ecco tutti gli eventi per festeggiare l’Epifania in Emilia Romagna.

Befana 2023 in Emilia Romagna: tutti gli appuntamenti

Befana 2023 a Bologna

Per chi trascorrerà l’Epifania a Bologna in piazza Lucio Dalla c’è la festa della Befana: appuntamento ore 16.30 alla Casa di Babbo Natale dove ci sarà la vecchietta con i suoi regali e la lotteria per vincere una calza gigante. E ancora, in piazza Maccaferri l’accensione del fuoco nel calderone della Befana alle ore 17. Da segnalare anche l’appuntamento solidale con la “Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca de Nigris”: per l’occasione, la Befana partirà alle ore 9 da piazza Maggiore; a seguire, alle 14.30, spettacolo di trampolieri all’Ippodromo di via Arcoveggio 37. A Dozza, imperdibile è il tradizionale evento del 6 gennaio dove, a partire dalle 15, si assiste alla rievocazione in costume dell'arrivo dei re magi alla grotta di Gesù. L’evento è arricchito da un corteo itinerante nel borgo e quadri viventi.

Befana 2023 a Ferrara

A Ferrara l’Epifania è musica: al parco Marco Coletta, nella cornice del Winter Park, c’è il concerto gratuito del Sunshine Gospel Choir alle ore 16,30. Dopo due anni ritorna anche la Befana in piazza Municipio, dove distribuirà calze di dolciumi a tutti i bambini che arriveranno a salutarla. L’appuntamento nel villaggio di Babbo Natale è dalle 15 fino alle 20,30.

Befana 2023 a Modena

Venerdì 6 gennaio, a partire dalle ore 14.30, arriva la Befana a Modena per portare regali a tutti i bambini: appuntamento presso la Sala civica Villaggio Giardino con animazione, musica e truccabimbi. A Formigine si segnala il weekend dedicato a La grande festa della Befana e la visita della Befana al castello di Montecuccolo.

Befana 2023 a Parma

In Galleria San Ludovico prosegue la rassegna Racconti di Natale: venerdì 6 gennaio, alle ore 16, ci sarà lo spettacolo “Fiabe per ridere a trattenere il fiato”, per spettatori dai 4 anni in su, con una selezione tratta dalle fiabe italiane di Italo Calvino. In provincia di Parma, invece, c’è chi sfrutta l’Epifania per smaltire i pasti delle festività: appuntamento al Castello di Compiano per una passeggiata dalle 9 fino alle 13. Da non perdere, sempre in provincia, con il Salame sotto l’albero a Felino e stand in piazza Miodini con il consorzio La qualità dei mercati.

Befana 2023 a Reggio Emilia

Il 6 gennaio appuntamento in piazza Prampolini per il Fire Soul - il rogo dell'Epifania, uno spettacolo danzante e acrobatico con il fuoco. Alle ore 17 ci sarà lo spettacolo di fachirismo e mangiafuoco con ventagli, catene e spade infuocate; alle 18,30 performance di fuoco in coppia con vere e proprie coreografie.

Befana 2023 a Piacenza

Tutti in piazza Cavalli per festeggiare l’arrivo della Befana con la caccia al tesoro: dalle 11 alle 12,15, la vecchietta cercherà i doni con l'aiuto dei bambini. A seguire, evento itinerante della banda per la città con la befana sui trampoli. Dalle 9 alle 15 il tradizionale Motobefana: partenza da viale Pubblico Passeggio con arrivo della Befana previsto per le 11.

Befana 2023 a Forlì Cesena

Tanti gli appuntamenti per la Befana nella provincia di Forlì Cesena. A Cesena ci sarà il trenino di Babbo Natale, dalle 15 per le vie del centro con partenza e arrivo in piazza della Libertà. Dalle ore 15 c’è la Festa della Befana e della solidarietà, con l'associazione Potter ed il Quartiere Dismano. Presso la fiera di Cesena, nel piazzale Ezio Vanoni a Pievesestina di Cesena, ci saranno giochi, spettacoli e calze in omaggio.

A Forlì, appuntamento mattutino, dalle 9,30 fino alle 12,30 in piazzetta della Misura con Clown Terapia; a seguire, dalle 15,30, canzoni con Vocal Fly. Attesissimo è lo show della Befana pomeridiano in piazza Saffi, dove la vecchietta danzerà nell'aria a bordo della sua scopa grazie alla teleferica. L’evento inizierà dalle 14,30 con il dj set di Radio Bruno. La Befana, dopo aver volato, incontrerà grandi e piccini al chiostro di San Mercuriale alle ore 16 con il suo carico di caramelle.

Befana 2023 a Ravenna

A Ravenna la Befana arriva dal mare e con le scarpe rotte. Appuntamento alle 15 in piazza San Francesco con le Bolle di sapone giganti di GiulyRoby prilampo e alle 16.30 con l’estrazione della lotteria. Nella Casa delle Arti, in via Santerno Ammonite 48, dalle ore 15 proiezione di un film di animazione, al cui termine la Befana consegnerà la calza a tutti i bambini presenti in sala. Per la rassegna teatrale, si segnala la ripartenza di Almagià in Festa – “La Befana vien di Notte con le Scarpe tutte rotte...”: alle 16, laboratorio artistico a cura del Teatro del Drago “Scambio di doni”. Al termine, la Befana porterà i doni ai bambini presenti. A Marina di Ravenna la Befana arriverà dal mare, alle 10, al bacino pescherecci. Consegnerà la calza a tutti i bambini, previa presentazione del ticket da ritirare nel bar Il Timone, dove si terrà anche la pesca di beneficenza.

Befana 2023 a Rimini

Nella cornice de Il capodanno più lungo del mondo, Rimini è pronta ad accogliere l'arrivo della Befana con tanti eventi a tema. Al mattino, in piazzale Fellini arrivano le Befane al Villaggio di Natale con i dolciumi. Grande fermento per la rappresentazione lungo il porto canale ‘Epifania sul Ponte’ con corteo navale e adorazione dei Re Magi a bordo di antiche barche, davanti alla Sacra rappresentazione della Natività. L'evento è alle ore 16,30 e sarà accompagnato da canti natalizi e spettacolo di fontane luminose. A seguire vin brulé e ciambella per tutti presso la parrocchia di San Giuseppe al Porto. C’è anche una lotteria solidale con estrazione di 22 premi alle 17 presso il centro commerciale Le Befane. Qui la Befana Lor distribuirà caramelle e racconterà fiabe a partire 15. Il tutto organizzato dall’Istituto oncologico romagnolo.

Anche a Riccione si festeggia l'arrivo della Befana. Appuntamento dalle ore 15 in via Fratelli Cervi dove bambini potranno consegnare la cartolina per ricevere in cambio una calzetta. Le Befane, volontarie della Croce Rossa Italiana, distribuiranno con i loro sacchi doni e dolcetti.