Big Benches, cosa sono le panchine giganti e dove trovarle in Emilia Romagna

La Big Bench numero 58, a Castelnovo ne' Monti (foto: visitreggioemilia)

Bologna, 31 gennaio 2023 - Vi è mai capitato di passeggiare in mezzo alla natura e ritrovarvi improvvisamente davanti a una panchina gigante, chiedendovi cosa ci facesse lì un'installazione del genere? Forse si, forse no. Ma in Emilia Romagna ce ne sono ben 15. Le Big Benches (grandi panchine in inglese), fanno parte del Big Bench Community project che, dal 2009, installa panchine giganti in luoghi panoramici immersi nella natura.

Il Big Bench Community Project

L’idea nasce nel 2009 dalle Grandi Panchine create da Chris Bangle. Chris Bangle è nato a Ravenna (non la nostra, ma l’omonima cittadina in Ohio), e per anni è stato un famoso designer di automobili. Ha lavorato con Bmw, Fiat, Alfa Romeo e Opel. Nel 2009 si è trasferito in Italia, a Clavesana nelle Langhe, per dirigere la Chris Bangle Associates Srl, operando nel campo del design, del management del design e delle strategie aziendali. Proprio qui, Bangle voleva costruire una grande panchina per godersi il magnifico panorama delle Langhe. Ma voleva anche tornare bambino, sentirsi piccolo davanti a quello spettacolo. Allora ne ha costruita una, gigante e coloratissima. Un vicino gli ha chiesto il progetto e l’ha replicata, poi un altro e così via.

Da quella prima panchina è poi nata la Fondazione Big bench community project (BBCP) che promuove l'installazione dell'oggetto fuori scala e contestualmente contribuisce a sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui vengono posizionate. La Fondazione BBCP è un’iniziativa no profit promossa dal designer americano insieme alla moglie Catherine, cittadini di Clavesana dal 2009, per unire la creatività del team di designer della Chris Bangle Associates S.r.l. alle eccellenze artigiane di quest’area del Piemonte.

Il design delle Big Bench, protetto da copyright, viene concesso a titolo gratuito per la realizzazione di una panchina gigante a condizione che si rispettino tutti gli elementi che caratterizzano la visione di Chris.

“Le Panchine Giganti sono spesso conosciute per immagini, ma una volta che ci si siede su una di esse e si prova la sensazione di godersi la vista come se “si fosse di nuovo bambini”, si vive un’esperienza intensa, da condividere con gli altri. Le panchine sono fatte per rilassarsi, a differenza di una sedia o di una poltrona sono larghe abbastanza da accogliere uno o più amici. Sedersi su una panchina è un gesto sociale piacevole, e fare buon uso di tutta l’energia positiva che le Panchine Giganti emanano è la visione alla base del Big Bench Community Project”, scrive Bangle sul sito ufficiale del BBCP.

Le panchine giganti in Emilia Romagna

Le Big Benches presenti al mondo sono già 281, 58 sono quelle in costruzione.

Nella nostra regione ce ne sono ben 15, ecco la lista:

Castelnovo ne' Monti (RE) - panchina gigante n° 58

Ligonchio (RE) – panchina gigante n°86

Baiso (RE) – panchina gigante n°93

Castellarano (RE) – panchina gigante n°106

Prignano sulla Secchia (MO)– panchina gigante n°108

Baiso (RE) - panchina gigante n°195

Casalgrande (RE) - panchina gigante n°203

Vigolzone (PC) - panchina gigante n°211

Canossa (RE) - panchina gigante n°212

Serramazzoni (MO) - panchina gigante n°225

Castelnovo ne’ Monti (RE) - panchina gigante n°230

Brisighella (RA) - panchina gigante n°236

Collagna (RE) - panchina gigante n 251

Tizzano Val Parma (PR) - panchina gigante n°276

Casina (RE) - panchina gigante n°280