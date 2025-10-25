Borghi da visitare per Halloween in Emilia Romagna: dove andare

Bologna, 24 ottobre 2025 - Tanti borghi dell’Emilia Romagna sono avvolti dal mistero, custodi di antichi segreti. E per Halloween si preparano ad accogliere feste da brivido. Il borgo di Grazzano Visconti a Piacenza, ad esempio, si trasforma in un villaggio gotico. E rocche e manieri ospitano eventi a tema.

Il Castello di Gropparello a Piacenza è famoso per il fantasma di Rosania Fulgosio, murata viva dal marito geloso; si dice che il suo spirito si aggiri per le stanze, lamentandosi e cercando pace.

Invece il Castello di Montebello a Rimini è noto per la leggenda di Azzurrina: si narra che nel 1375, durante il solstizio d’estate, la bambina scomparve misteriosamente dopo essere caduta nella ghiacciaia mentre inseguiva una palla di stracci.

A San Giovanni in Marignano, sempre a Rimini, in occasione del solstizio d’estate, si celebra da molti anni ‘La Notte delle Streghe’; secondo la credenza popolare, proprio in questo particolare momento astrale, le streghe si radunavano per espletare i loro sortilegi. Ma tra fine mese e inizio novembre molte altre iniziative animano i paesi ‘da paura’ della regione. Ecco quali.

Verucchio e la Rocca del Sasso: tre eventi ‘da paura’ per la notte di Halloween

La Rocca Malatestiana di Verucchio (Rimini) per Halloween si trasforma in un luogo pieno di mistero, divertimento e magia, con tre appuntamenti pensati per coinvolgere grandi e piccoli: ‘Rocca Noir’ sabato 25 ottobre, ‘Halloween Party’ domenica 26 e ‘Notte al Castello’ venerdì 31.

Nel primo evento, la Rocca sarà illuminata solo dalla luce delle candele durante la visita guidata serale tra i segreti e le storie più misteriose del castello, come la leggenda di Malatesta Ungaro e Viola Novella, il racconto sull’esistenza di un passaggio segreto sotterraneo, le ombre di Sigismondo Pandolfo Malatesta.

Domenica 26, dalle 14.30, si terrà ‘Halloween Party’, un intero pomeriggio pensato per le famiglie, con racconti di paura itineranti all’interno del Mastio e delle Prigioni, laboratori creativi per grandi e piccini e gli spettacoli della compagnia ‘I Burattini di Flavio’.

Venerdì 31, alle 21, ci sarà il gran finale con ‘Notte al Castello’. La Rocca Malatestiana, denominata anche Rocca del Sasso, per la propria posizione all’apice dello sperone di roccia che domina l’entroterra riminese, accoglierà bambine e bambine tra letture animate, laboratori, giochi e cacce al tesoro.

Castell’Arquato e la passeggiata notturna con gli ‘acchiappa-fantasma’

‘Il borgo degli innamorati’ è uno dei più visitati dei Colli Piacentini. Situato in Val d’Arda, rimane ben visibile già da lontano per via dell’alta torre del suo castello. Come ogni anno, nel periodo di Halloween, cambia temporaneamente volto per trasformarsi nel borgo degli spettri e dei lupi mannari.

Venerdì 31 ottobre e Sabato 1 novembre ci sarà la passeggiata notturna ‘I racconti della gatta buia’; i partecipanti, nel percorso di salita all’interno del mastio, incontreranno coloro che hanno sofferto tra le antiche mura, quando la Rocca Viscontea era un carcere, e che tornano a manifestarsi per la notte dei morti.

Sabato 1 novembre invece ci sarà anche un appuntamento per i più piccoli con ‘Sweet Halloween’ per rubare tutte le caramelle al lupo del Castello.

Infine Domenica 2 si terrà una passeggiata tra le nebbie del borgo in compagnia degli esperti di fenomeni paranormali del gruppo E.p.a.s. (European paranormal activity society), alla ricerca di anomalie elettromagnetiche e di strani campi di forza, prendendo come spunto le leggende e i misteri arquatesi.

Il Castello di Montebello e la leggenda di Azzurrina

Montebello di Torriana è una frazione del comune di Poggio Torriana, in provincia di Rimini. Il suo castello domina la valle del Marecchia e dell’Uso, offrendo un affascinante percorso tra storia, arte e natura.

Cunicoli misteriosi e antichi passaggi sono stati il teatro della leggenda di Azzurrina, una bimba albina di circa 5 anni, figlia del feudatario, scomparsa misteriosamente nei sotterranei del maniero nel 1375, durante un temporale. È la storia della piccola Guendalina; a causa delle superstizioni popolari che collegavano l’albinismo a eventi diabolici, sua madre le tingeva i capelli di nero con pigmenti vegetali, ma questi assumevano riflessi azzurri, da cui il soprannome. Il 21 giugno 1375, mentre giocava, la bambina inseguì una palla caduta nella ghiacciaia sotterranea, e un grido fu l'ultima cosa sentita prima di svanire nel nulla.

Il Castello di Montebello è aperto anche a Halloween: sabato 1 e domenica 2 novembre verranno fatte delle visite pomeridiane (family friendly) dalle 14.30 alle 17.30, mentre venerdì 31 ottobre e sabato 1 ci saranno delle visite notturne dalle 21.30 in poi, accessibile ai ragazzi sopra gli 11 anni.

Cervia in festa per la notte di Halloween

Cervia, in provincia di Ravenna, ha organizzato tre giorni di musica, spettacolo e tante maschere dal 31 ottobre al 2 novembre in centro storico (piazza Garibaldi, viale Roma, Magazzino del Sale).

Il programma per tutta la famiglia prevede giostre e giochi ‘mostruosi’, l’animazione itinerante ‘dolcetto o scherzetto’, postazioni make-up per trasformarsi nelle creature della notte, premi ai costumi e alle decorazioni più spaventose, oltre alla Tana delle Zucche, percorso adatto ai bambini. Ai Magazzini del Sale invece si terrà il ‘Circus of Fear’ dalle 18 alle 24, un tunnel horror, “un’esperienza immersiva nel terrore più autentico”, dicono gli organizzatori.

Comacchio e l’invasione dei mostri nella notte di Halloween

Comacchio (Ferrara), la ‘piccola Venezia’, è una città lagunare sul delta del fiume Po che incanta. Ma nella notte più spaventosa dell’anno si trasforma. Strane presenze tra ponti e canali, fantasmi tra i vicoli, zombie in parata e creature misteriose pronte a sorprendere grandi e piccini invaderanno il borgo.

Tra spettacoli, laboratori, mercatini, giochi e spettacoli itineranti, venerdì 31 ottobre il borgo si anima dalle prime ore del pomeriggio fino a notte fonda. Tra le attrazioni, un gigantesco scheletro di dinosauro che si muoverà per le vie del centro e l’invasione aliena con ‘Alien, Demogorgone e Mecanic Bionic’. Alle 23 ci sarà ‘Samhain – Il conflitto finale’.

Grazzano Visconti si trasforma per la notte di Halloween

Visitare il borgo di Grazzano Visconti (Piacenza) significa passeggiare fra le strade di una città ideale, un’utopia nata dal sogno di un uomo, il Duca Giuseppe Visconti di Modrone (1879- 1941).

Ma ad Halloween si trasforma. Il 31 ottobre dalle 16 fino a tarda notte il paese sarà allestito con zucche e fiaccole, ragnatele e scheletri. Maschere grottesche accoglieranno i visitatori, invitandoli intorno al calderone delle streghe. Spettacoli, incantesimi, magia e tanto altro per grandi e piccini durante tutta la notte.

Riolo Terme e il Capodanno celtico: creature fantastiche, sfilate e mercatini

A Riolo Terme, in provincia di Ravenna, il 31 ottobre si celebra ‘Samhain’, il Capodanno celtico, l’antica festa di fine raccolto; le popolazioni antiche celebravano il riposo della terra, Dea Madre, e l’ingresso dell’anno nella stagione buia, il tempo dell’attesa, di una nuova rinascita auspicata con l’arrivo della primavera.

Per tutto il paese si troverà una dimensione un po’ fuori dal tempo reale, con ricostruzioni di antichi villaggi dei celti e dei loro riti.

Il tema principale è l’eterna lotta tra il bene e il male, con scontri di creature fantastiche e sfilate nelle vie del paese.

Saranno inoltre allestiti vari mercatini con prodotti della campagna e di altri generi rigorosamente legati al tema celtico.

A mezzanotte lo ‘scontro finale’: il male contro le forze del bene trionfante e il suggestivo rogo del mostro nel fossato della Rocca.

E per concludere un'esplosione di fuochi d'artificio dall’interno del castello.

Il Castello di Gropparello, la Notte delle streghe e la leggenda

Venerdì 31 ottobre a Gropparello, in provincia di Piacenza, è previsto un percorso notturno animato a tema horror fantasy fra il bosco e il castello, alla luce spettrale delle fiaccole. I personaggi che i visitatori incontreranno lungo il tragitto sono tutti vittime della malia malvagia della Strega: attenzione, nulla è come sembra!

Sabato 25 ottobre, invece, visita notturna animata e piena di mistero al Castello, tra monaci eretici, sovrani capricciosi, efferati cuochi, pittori decadenti, tutti alla Corte dell’eterea dama Doroteschia. Questa la leggenda di Gropparello: verso la metà del Duecento, Pietrone da Cagnano, signore del Castello, partì in guerra lasciando sola la bellissima moglie Rosania Fulgosio. Senza il suo signore, il Castello venne conquistato da un vecchio amore di Rosania, tal Lancillotto Anguissola. Fra i due si riaccese subito la passione di un tempo e Lancillotto si stabilì con la sua amante. Vissero giorni felici, finché Lancillotto ripartì per combattere nuove battaglie. Ma quando Pietrone tornò dalla guerra, venuto a sapere dell’offesa ricevuta, accecato dalla gelosia decise un’atroce vendetta. Fece costruire nei sotterranei una stanza segreta, organizzò un sontuoso banchetto, narcotizzò l’ignara moglie e la rinchiuse viva nella camera, dove morì di stenti. Né Rosania né la stanza furono mai più mai ritrovate.

Fontanellato, il castello apre le porte a eventi ‘spaventosi’

La Rocca Sanvitale di Fontanellato (Parma) spalanca i battenti per tre eventi speciali ad Halloween.

Venerdì 31 ottobre, dalle 19 e alle 21, il mentalista emiliano Francesco Busani propone uno spettacolo pensato per famiglie, bambini e ragazzi.

Dopo un tour guidato nelle sale storiche del castello, il performer incanterà il pubblico con magie e illusioni ispirate al mondo delle fiabe e delle saghe fantasy. Un mix tra mistero e comicità, dove tutto può accadere. I piccoli ospiti sono invitati a travestirsi da maghi e streghette.

Sabato 1 novembre, invece, sarà la volta del ‘Patto delle Streghe’ con visite guidate tra le sale della Rocca per famiglie con bimbi. Alle 21.00, invece, torna il mentalista Busani con uno spettacolo live riservato a un pubblico adulto e ragazzi dai 14 anni in su. Tra veleni, desideri e illusioni, gli spettatori saranno chiamati a scoprire il proprio potere interiore, tra verità e apparenza. Un viaggio tra suggestione, psicologia e spettacolarità