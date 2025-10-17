Cammino di Sant'Antonio, apre il nuovo tratto Forlì Rimini: le tappe

Nuovi itinerari lungo i sentieri della fede, pensati per offrire occasioni raccoglimento, ma anche, molto più laicamente, tracciati da percorrere circondati dal silenzio e dal fascino della natura in uno scenario da cartolina. Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, verranno inaugurati due nuovi tratti del ‘Cammino di Sant’Antonio’ che si snodano lungo il territorio romagnolo: tanto Forlì quanto Rimini in effetti sono città cardine nella vicenda biografica di Sant’Antonio di Padova e dunque in quest’ottica è stato prima progettato e poi realizzato un itinerario aggiuntivo al già consolidato ‘Cammino di Sant’Antonio’: il riferimento è a un tratto di circa 75 chilometri, divisi in quattro tappe, che collegherà i due capoluoghi di provincia attraversando anche le località di Bertinoro, Cesena, Longiano e Sant’Arcangelo di Romagna.

Nato per iniziativa dei frati minori conventuali di S.Antonio di Padova, promotori del Cammino di Sant’Antonio, il nuovo tratto romagnolo è stato ideato insieme all’associazione ‘I Cammini di Francesco in Emilia-Romagna Aps’, riprendendo i percorsi del progetto ‘Antonio 20-22’ (realizzato nell’agosto 2021 per l’ottavo centenario dell’arrivo del Santo in Romagna) ed è stato tracciato anche con la collaborazione delle sezioni forlivesi e riminesi dell’associazione ‘L’Umana Dimora’.

Il nuovo percorso si innesta sul cammino principale La Verna-Padova, con la già presente estensione della tappa Forlì - Eremo di Montepaolo. Proprio a Montepaolo, infatti, sant’Antonio visse per circa un anno in preghiera e servizio, fino al settembre 1222, quando nella chiesa di San Mercuriale a Forlì si rivelò al mondo come straordinario predicatore. Il cammino contemporaneo raggiunge Rimini, altra città antoniana per eccellenza: qui, secondo la tradizione, nel 1223 avvennero due dei miracoli più celebri del Santo: la predica ai pesci e il miracolo della mula. Il nuovo tratto è percorribile e attrezzato con opportuna segnaletica in entrambe le direzioni, unendo le città di Forlì e Rimini e formando un collegamento ad anello con gli altri cammini francescani e antoniani dell’Appennino. Da Rimini, infatti, i pellegrini possono proseguire verso La Verna lungo il Cammino di San Francesco Rimini-La Verna, oppure, in senso inverso, da La Verna a Montepaolo attraverso il tracciato storico del Cammino di Sant’Antonio. In questo modo, il nuovo itinerario completa un grande circuito spirituale e naturalistico che collega l’Adriatico con la Toscana e il Veneto, inserendosi pienamente nella rete dei Cammini e Vie di Pellegrinaggio dell’Emilia-Romagna. Con questa estensione, il Cammino di Sant’Antonio consolida la sua presenza nella regione, completando una sezione fondamentale dell’itinerario di oltre 680 chilometri, che da La Verna a Padova attraversa Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, proseguendo poi anche in Friuli Venezia Giulia con l’arrivo a Gemona del Friuli.

L’inaugurazione del tratto Forlì-Rimini rappresenta anche un importante momento di valorizzazione territoriale e pastorale che coinvolge in primis le tre diocesi attraversate (Forlì-Bertinoro, Cesena-Sarsina, Rimini), e poi parrocchie, comunità religiose (su tutte la fraternità dei frati conventuali custode del Santuario del Santissimo Crocifisso di Longiano), comunità civili, nel nome di un santo che continua a ispirare tanti pellegrini e camminatori contemporanei.

Nello specifico, il nuovo tratto è stato diviso in quattro tappe: Forlì-Bertinoro (18,8 km), Bertinoro-Longiano (25,4 km), Longiano-Santarcangelo di Romagna (11,1 km) e Santarcangelo di Romagna-Rimini (17,6 km).

Le inaugurazioni

L’appuntamento ufficiale nel quale l’intero nuovo tratto romagnolo verrà presentato al pubblico è fissato per venerdì 24 ottobre alle 17.30 alla parrocchia del Ronco di Forlì, con interventi della diocesi di Forlì-Bertinoro, di padre Roberto Brandinelli, ministro provinciale dei Frati Minori Conventuali del Nord Italia, dell’Associazione Cammino di San Francesco Rimini – La Verna APS e dell’associazione l’Umana Dimora. Sabato 25 ottobre ci sarà invece la possibilità di partecipare alla camminata inaugurale della prima tappa, da Forlì a Bertinoro, con partenza alle 8 dal Duomo di Forlì, mentre domenica 26 si proseguirà con la seconda, da Bertinoro (partenza alla 7.30 dalla Cattedrale) a Longiano. La giornata si concluderà con un concerto di musica sacra alle 16.30 al Santuario del Ss. Crocifisso. Il secondo weekend inaugurale, dal 7 al 9 novembre, accompagnerà invece i pellegrini da Longiano a Rimini. Venerdì 7 novembre, nel convento dei frati minori di Longiano alle 20.45 si terrà una catechesi sulla figura di sant’Antonio camminatore, guidata da fra Nicola Zuin. Sabato 8 novembre il cammino riprenderà poi da Longiano a Santarcangelo (partenza alle 8), mentre domenica 9 l’ultima tappa porterà i pellegrini e i camminatori a raggiungere Rimini (partenza alle 7.30 dalla Collegiata di San Michele Arcangelo). In mattinata è prevista una sosta al Santuario di Santa Maria delle Grazie per vistare il complesso e il Museo delle Missioni francescane nel mondo. Il pellegrinaggio si concluderà a Rimini, con un momento di accoglienza presso il Tempietto di Sant’Antonio, la benedizione ai pellegrini dei padri Paolotti e la visita alla stele del Miracolo dei pesci. La partecipazione alle iniziative è libera e senza iscrizione; la logistica, i pernottamenti e i pasti restano a cura personale dei partecipanti.