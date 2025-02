La Candelora in Emilia-Romagna: la benedizione delle candele e i proverbi sul meteo

Bologna, 2 febbraio 2025 – In alcune case, gli addobbi del Natale e il presepe restano allestiti fino al 2 febbraio, oggi, giorno della Candelora anziché fino al giorno dell’Epifania, 6 gennaio.

Si tratta della ricorrenza che prevede la benedizione di ceri e candele come “simbolo di guida per le persone”, nelle chiese.

Le luci della Candelora ci richiamano quelle della Veglia pasquale.

Nella tradizione cristiana, quella della Candelora è la festa della presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme, e cade esattamente 40 giorni dopo la sua nascita.

Il rituale della Candelora ebbe inizio con Papa Gelasio I intorno all'anno 474 d.C., in sostituzione dei riti pagani dei Lupercali, che si celebravano a metà febbraio e che prevedevano fiaccole, candele e cerimoniali di purificazione.

Celebrata già dall'imperatore Giustiniano, fu adottata a Roma fin dal Settimo secolo, con una processione penitenziale istituita da papa Sergio I (687-701).

“Per la santa Candelora o neve o bora” e "Per la santa Candelora se nevica o se plora dell'inverno siamo fora; ma se l'è sole o solicello siamo sempre a mezzo inverno” sono due dei numerosi detti popolari, anche dialettali, che riguardano la giornata di oggi. Oppure ancora: “Se il sole batte sulla candela, è lunga la primavera”

La maggior parte dei proverbi sul giorno del 2 febbraio riguardano il meteo, la saggezza popolare prova a guardare al futuro e predire come sarà il prosieguo dell’inverno, con uno sguardo già alla primavera. Le candele, infatti, richiamano la luce che simboleggia anche l’uscita delle ‘tenebre’ dell’inverno.

In Emilia allora ecco "Al dé dl’Inzariôla, o ch’al naiva o ch’al piôva dal invêren a sän fòra, mo s’ai é al suladèl a in arän anc pr un mṡarèl”. Ovvero, nella seconda parte, “se c’è il sole, ne avremo ancora per un mese”.

Il 2 febbraio è una data meteo anche all’estero: in base a detti e tradizioni popolari si cerca di capire quanto durerà ancora l'inverno; negli Stati Uniti il 2 febbraio è il Giorno della Marmotta (Groundhog Day) che ricorre dal 1887.

Se la Marmotta al risveglio vede la propria ombra (che si crea grazie alla presenza del sole) allora l'inverno durerà altre 6 settimane, altrimenti starà già per finire.