Capodanno 2023 in Emilia Romagna: eventi, feste e concerti del 31 dicembre

Bologna, 30 dicembre 2022 – Manca sempre meno al countodwn finale. Il 2022 è ormai sulla porta di uscita, pronto a fare spazio al nuovo anno che verrà. In Emilia Romagna tantissimi gli eventi che mescolano tradizione e modernità: tra roghi, dj set, spettacoli teatrali, flash mob, cittadini e visitatori potranno scendere per le vie delle città emilianoromagnole e celebrare l’arrivo del 2023 con un evento speciale.

Capodanno Bologna 2023: il rogo del Vecchione

Quella del rogo è un’antica tradizione bolognese molto sentita. Cittadini e ospiti, infatti, si radunano ogni anno nel centro storico per assistere al rogo del Vecchione, ossia un fantoccio di circa 12 metri ricoperto di petardi che allo scoccare della mezzanotte viene dato alle fiamme. Questo ha il significato simbolico di buon auspicio del passaggio dall’anno vecchio a quello nuovo. Quest’anno è stato confermato l’appuntamento in piazza Maggiore tra musica a grandi ospiti. Sempre in città c’è il capodanno da Fico, il grande parco del cibo italiano: drink, cenone, show e musica per tutti, grandi e piccoli. Per gli amanti del teatro, all’Arena del Sole c’è il tradizionale ‘A Christmas Carol’ il musical ispirato al racconto di Dickens. Infine, anche gli amanti dell’arte potranno fare tappa a Palazzo Pallavicini e visitare la mostra di De Chirico.

Capodanno Ferrara 2023: l’incendio al Castello

Quello delle fiamme è una tradizione che abbraccia l’Emilia Romagna, quando sul finire del suo tempo l’anno vecchio viene arso simbolicamente per fare spazio a quello nuovo che verrà. Dopo la pausa pandemica, torna a Ferrara l’antico incendio del Castello Estense, e non è un caso se Antonella Clerici lo ha scelto come esempio di tradizione da trasmettere su Rai1 in E’ sempre mezzogiorno: quello di Ferrara è infatti l’incendio tra i più famosi d’Italia. L’appuntamento con lo spettacolo piromusicale è in piazza Castello a partire dalle 22 in compagnia di Radio bruno. Alle 23:55 inizierà il countdown per lo spettacolo di fuochi d’artificio e musica; dopodiché, musica e balli fino alle 2 con dj Lopez. E per chi resta anche il primo dell’anno, tanti musei civici saranno aperti.

Capodanno Modena 2023: danza aerea e set invernale

Danza aerea, videomapping e brindisi di mezzanotte. Dal 31 dicembre al 3 gennaio tutti in piazza Grande dove arte, mito e nuove tecnologie si fonderanno per dare il benvenuto al nuovo anno nel segno della sostenibilità ambientale: questo è il programma del capodanno a Modena di quest’anno. Il 31 dicembre appuntamento in piazza dove ci sarà lo spettacolo di danza aerea e di ispirazione leopardiana ‘Clairière Urbaine’ alle 23.30 intervallato dal brindisi di mezzanotte. A seguire, l'1 gennaio alle 17.30 si inaugura la stagione 2023 con il Concerto di Capodanno al Teatro Comunale Pavarotti-Freni della Filarmonica del Teatro diretta dal maestro Hirofumi Yosh. Nei giorni a seguire altre installazioni tra cui l’atteso videomapping in piazza Torre sulle isole Svalbard: per l’occasione, la piazza diventerà un imperdibile set invernale.

Capodanno Reggio Emilia 2023: crociera sul po, musica e teatro

Per l’ultimo dell’anno, Reggio Emilia festeggerà a cielo aperto l’arrivo dell’anno nuovo e per chi vorrà riunirsi per un brindisi l’appuntamento è in piazza dei Martiri del 7 luglio. Diversi gli appuntamenti culturali in città: al teatro Municipale alle 20.30 ‘Far finta di essere sani’ di Gaber e Luporini, per la regia di Emilio Russo. ‘Girls on stage’, musical di Manuela Mellini al teatro San Prospero, ore 21,15. Saranno inoltre aperti 31 dicembre e 1 gennaio con orario 10-13 / 15-18 il museo del Tricolore, Palazzo dei Musei e Galleria Parmeggiani. Infine, c’è la possibilità di fare una visita guidata per il Natale nella cattedrale di Santa Maria Assunta e la Basilica di San Prospero. Appuntamento gratuito alle 16. Evento speciale, invece, è l’elegante crociera sul Po. Per chi volesse, infatti, si può prenotare una minicrociera a bordo del battello fluviale più grande d’italia, la Motonave Stradivari, per un cenone di Capodanno davvero speciale nel ‘triangolo d’oro’ della Bassa Reggiana.

Capodanno Piacenza 2023: liscio, rock e revival in piazza

Il capodanno di Piacenza è in piazza Cavalli con il consueto concerto, dal liscio al rock, dal pop fino al latino americano. Appuntamento il 31 dicembre con animazione e brindisi. Tanti gli ospiti: maestro Bagutti con revival dagli anni ‘70 fino al 2000, e a seguire i dj GrooveGuys. Per scaldarsi prima del brindisi finale, alle 18 appuntamento con il tradizionale capodanno lirico al Teatro Municipale. A seguire, per tutta la serata molti locali resteranno aperti per ospitare cittadini e turisti nella notte di San Silvestro.

Capodanno Parma 2023: Cosmo in concerto in piazza

Cittadini e visitatori potranno godersi l’arrivo del 2023 in piazza Garibaldi dove il Comune, attraverso un bando aperto a tutti, ha raccolto diverse proposte per il concertone di fine anno, dj set, circo contemporaneo, danza, spettacoli arei e di intrattenimento. Per la gioia degli ascoltatori, a scaldare l’atmosfera ci sarà Cosmo, dj e producer italiano molto amato nel Paese. Il dj set avrà inizio alle 22 e dopo la mezzanotte attaccherà Cosmo e dopo il concerto altri dj fino alle 2 di notte. Per la rassegna culturale, imperdibile il capodanno con la Filarmonica Toscanini che proporranno repertorio del teatro musicale anglo-americano di Bernstein, Gershwin, Porter, Kern e Berlin. Appuntamento l’1 gennaio alle 12 con pranzo e musica.

Capodanno Forlì 2023: niente concertone, ma tanto intrattenimento

Per il terzo anno consecutivo, a Forlì non ci sarà il concertone in piazza Saffi. Stavolta, però, non c’entra il Covid. L’idea del Comune è stata quella di organizzare un mese di iniziative piuttosto che investire tutto in un’unica serata, quella del 31, dove tra l’altro c’è il rischio maltempo. Pertanto, cittadini e visitatori potranno immergersi nella cornice natalizia di Forlì, tra casette in legno e vin brulé, e divertirsi sulla pista di ghiaccio. Insomma, quest’anno piazza Saffi entrerà nel 2023 senza spettacoli, ma non c’è nessun divieto di riunirssi per organizzazioni spontanee. Anzi, il Comune ha fatto presente come alcuni dei migliori capodanni siano stati improvvisati. Come nel 2021, quando un gruppo fece ballare i giovani con musiche anni novanta e duemila. E sulla scia di questo effetto sorpresa, vale la pena fare una passeggiata in centro tra videomapping e brindisi, godersi l’atmosfera natalizia e le luminarie, e vedere cosa succede.

Capodanno Cesena 2023: le iniziative in piazza

Anche a Cesena non è prevista quest'anno una festa di capodanno in piazza. Pertanto, cittadini e visitatori potranno riunirsi e festeggiare in piazza per un brindisi, e godersi tutte le iniziative natalizie del Comune: dal videomapping in piazza del Popolo, al piccolo circo di piazza Almerici, dalla pista di pattinaggio al mecatino in piazza della Libertà. Per i più piccoli, previsto lo spettacolo di animazione “Ciao Ciao 2022” con balli, giochi e gadget il 31 dicembre dalle 16 alle 18.

Capodanno Rimini 2023: eventi diffusi e incendio del castello

Anche Rimini ha preferito puntare su tanti appuntamenti piuttosto che un unico concertone. Così, è nato un ricco calendario di eventi sparsi per la città e che danno vita al ‘Capodanno più lungo del mondo’, iniziato già dal 3 dicembre. Tantissimi artisti dall’hip hop all’elettronico, dal pop allo swing, fino al rock, ai dj e alla latinoamericana.

Capodanno a Riccione 2023: concerto con Arisa e Extraliscio

Tutti in piazzale Ceccarini per il concerto, condotto dal giornalista Francesco Cesarini: apriranno gli Extraliscio e a seguire Arisa, che accompagnerà gli ospiti fino a mezzanotte facendo scattare l’ora del brindisi e dei fuochi d’artificio.

Capodanno Ravenna 2023: festa in piazza e Nada a Lugo

La sera di San Silvestro a Ravenna ci sarà una grande festa di capodanno in piazza del Popolo. Ad accompagnare tutti i presenti la musica di Brent Jones & T.P.Mobb. Il live è a ingresso gratuito a partire dalle 23. Dopodiché il brindisi di mezzanotte. A Lugo, invece, in piazza Baracca ci sarà il concerto di capodanno con Nada e in apertura il rapper ravennate Moder. Il 1 gennaio al teatro Alighieri avrà luogo il ‘Christmas Soul’ degli statunitensi Nate Martin e Sign, un evento di saluto al nuovo anno. L’evento è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione, effettuabile fino al 23 dicembre.