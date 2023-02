Martedì Grasso: ecco cosa fare e come festeggiare in Emilia Romagna

Carnevale di Cento

Bologna, 20 febbraio 2023 – Sembrava ieri l’inizio di Carnevale, eppure è già finito. Uno dei festeggiamenti più amati volge al termine e, come da tradizione, porta con sé gli ultimi appuntamenti per celebrare la festa delle maschere e dell’allegria, prima dell’arrivo di Pasqua.

Per domani 21 febbraio, quando cade il Martedì Grasso, tantissimi gli eventi in Emilia Romagna da non perdere per salutare – almeno in termini ufficiali – il Carnevale 2023.

Martedì Grasso (o quando finisce Carnevale)

Tutto il calendario carnevalesco si basa su quello cristiano. Il Carnevale inizia da tradizione subito dopo l’Epifania, ma è la Pasqua a stabilire il calcolo preciso che definisce l’inizio e la fine del Carnevale.

Infatti il Carnevale, secondo il calendario cristiano, deve concludersi con l’inizio della Quaresima, ossia 40 giorni prima di Pasqua. Per questo, il Martedì Grasso segna tecnicamente la fine del Carnevale, che quest’anno ricade il 21 febbraio, e l’inizio della Quaresima con il Mercoledì delle ceneri il 22 febbraio.

Perché si chiama Martedì Grasso?

Tradizionalmente viene chiamato “grasso” perché, secondo il rituale liturgico, sarebbe l’ultimo giorno in cui si può mangiare carne e concedersi abbuffate a tavola prima della dieta ferrea della Quaresima. A ogni modo, quello del Martedì Grasso è un concetto insito nel significato stesso del Carnevale, dove l’etimologia latina suggerisce carne vale, ovvero “addio carne”, oppure carnes levare, “togliere la carne”.

Tutti gli eventi in Emilia Romagna

Bologna

A Bologna Carnevale è sinonimo di Balanzone, maschera della Commedia dell’Arte e insieme tradizione bolognese che dà anche il nome a uno dei piatti più amati della città: i gustosissimi tortelli verdi ripieni di mortadella e ricotta. Il Dottor Balanzone, in dialetto il Dottòur Balanzòn, è personaggio saccente e dottore in Legge, che si vanta dei suoi titoli ed è molto prolisso, spesso impegnato in lunghi discorsi noiosi e il più delle volte difficili da coglierne il senso.

In suo onore, dal 18 febbraio al 2 aprile, al Museo civico del Risorgimento, in piazza Carducci a Bologna c’è ‘Teste di Legno a Carnevale’, una mostra curata da Riccardo Pazzaglia e che raccoglie tutti i burattini classici, tra cui quelle delle antiche maschere italiane.

Nel percorso espositivo, a fianco delle più note maschere della Commedia dell'Arte, come Balanzone, Fagiolino, Sganapino e Isabella (detta Briṡabèla), si trovano personaggi storici, come il cardinale Lambertini, il conte Ladro e alcuni protagonisti del Risorgimento: Giuseppe Garibaldi, Camillo Benso conte di Cavour, Vittorio Emanuele, Ugo Bassi e l'ufficiale tedesco che lo ha condannato alla fucilazione.

Inoltre, prosegue ci sarà la tradizionale Fiera di Carnevale, iniziata il 19 e che terminerà domani 21 febbraio. Previsti stand, sfrappole e tanti prodotti artigianali tra le vie della città. Ecco la mappa:

piazza Maggiore presso il Palazzo del Podestà e presso l’Orologio;

piazza Maggiore angolo piazza Nettuno (lato Palazzo del Podestà);

in piazza Nettuno, di fronte all’agenzia viaggi;

in via Indipendenza ai civici n. 3, 4, 17, 31, 53 - angolo via Montegrappa e angolo di via Goito;

via Irnerio angolo con via Indipendenza.

Imola

Il Martedì Grasso di Imola è dedicato ai bambini fino ai 14 anni. A partire dalle ore 15, in piazza Matteotti si potrà partecipare, con le proprie maschere, al concorso “Mascherine e biciclette”. Saranno premiati i tre costumi più ingegnosi, creativi e realizzati in proprio con materiale di recupero. Le iscrizioni si svolgono direttamente sul posto prima dell’inizio dei festeggiamenti.

Ferrara

Appuntamento martedì alle 16:45 a Cento con il porticato di piazza Guercino, dove ci sarà lo spettacolo per bambini “Benvenuto Carnevale”. Alle 21, alla Sala Zarri, proiezione della Commedia di Nedda Alberghini Po. Sempre alle 21, all’Auditorium Pandurera – Prosa con “La felicità è un pacco”.

Modena

Per la 65esima edizione del “Carnevale dei ragazzi Città di Formigine”, il Carnevale si conclude con la tradizionale fiera. Appuntamento ore 9 in via San Francesco con distribuzione gratuita di gnocco fritto in piazza Calcagnini.

Ore 12 degustazione imperdibile di maccheroni al ragù e gnocco, e a seguire alle 14:30 il ‘corso mascherato’ con il Re e la Regina di Carnevale. Il tutto ritmato dalla musica di Radio Bruno e Bubble on Circus.

Alle 16 l’atteso discorso del Re e della Regina dal balcone di Sala Loggia. E infine, giusto il tempo di riprendersi dall’abbuffata precedente per fare spazio alla degustazione delle 16:30 a base di polenta al ragù e gnocco. Tutto finirà alle 17 con la cerimonia di premiazione dei carri più belli.

Parma

Appuntamento per i bambini martedì 21 alle 15:30 a Divertilandia, dove è prevista animazione, truccabimbi e baby dance per un addio al Carnevale indimenticabile per i più piccini.

Reggio Emilia

Tutti in piazza Prampolini alle 16 per il Martedì Grasso di Reggio Emilia. Per l’ultimo giorno di festeggiamenti del Carnevale, torna il consueto festeggiamento in maschera per le vie del centro storico, con tanto di intrigoni, zucchero e stelle filanti.

A seguire festa itinerante di musica e danza con Magiche Creature in piazza Martiri del 7 luglio con l’ esibizione degli artisti della compagnia Corona Events.

Rimini

Appuntamento in centro storico, dalle 15:30 alle 18:30, con ColorCoriandolo per il Martedì Grasso di Rimini: musica, giochi, maschere, trampolieri e la suggestiva compagnia dei personaggi di ‘Alice nel Paese delle meraviglie’. Come concludere al meglio il Carnevale con il Cappellaio Matto o il Bianconiglio sulle note di Radio Bruno?

Infine, per i più curiosi c’è il Carnival AperiTour al ponte Tiberio – su prenotazione al sito visitrimini.com - per perdersi nella Rimini più misteriosa tra streghe, fantasmi, diavoli assassini, compreso di brindisi finale.

A Bellaria Igea Marina, al Palacongressi, prevista la 25esima edizione della festa di carnevale. Dalle 14:30 musica dal vivo, balli, lotteria e buffet.

Si segnala anche un divertentissimo appuntamento a Le Befane Shopping Centre con il Villaggio Lego a tema supereroi Marvel, che per l’occasione sarà allestito in piazza Zara fino a martedì 21 compreso, dalle 16 alle 19. Guest star di questo addio di Carnevale sarà Cristina D’Avena che proporrà le sigle più amate degli intramontabili cartoni animati da lei doppiati.

Ravenna

Per concludere il Carnevale in bellezza si segnala il Carnevale dei ragazzi a Granarolo Faentino con carri, maschere, musica, coriandoli, stelle filanti e tante prelibatezze da mangiare. Il tradizionale corteo che trasforma il Comune in una grande festa di paese invade le strade di allegria musica e golosità. Da provare assolutamente: piadina fritta romagnola, bisò e vino locale.

Forlì-Cesena

Per salutare il Carnevale 2023 torna anche la festa di Carnevale in piazzetta delle Conserve a Cesenatico. Dalle 15 tutti per le vie del centro per confondersi tra musica, allegria e spettacoli di animazione.