Domenica senza cellulare, gli appuntamenti "detox" a Bologna e in Emilia-Romagna per riscoprire la vita reale: la mappa degli eventi

Bologna, 13 ottobre 2025 — Mettere via il telefono per un giorno, riscoprendo il piacere di parlare, camminare, guardarsi negli occhi. In Emilia-Romagna è partito ufficialmente il progetto delle “domeniche detox”, un’iniziativa che invita cittadini di ogni età a vivere, una volta al mese fino a maggio 2026, una giornata senza smartphone. Un esperimento sociale e culturale lanciato dall’assessora regionale al Welfare, Isabella Conti, che spiega: “Non è una crociata contro la tecnologia, ma un invito a un uso più consapevole — le sue parole — La vita vera scorre fuori dagli schermi, e vogliamo ricordarlo a noi adulti prima ancora che ai ragazzi”. Il debutto è intanto avvenuto a Bologna, con la 44ª Petroniana, storica camminata ludico-sportiva organizzata dalla Polisportiva Porta Saragozza. Dalla facoltà di Ingegneria fino alle colline, oltre 560 persone hanno corso o passeggiato lungo due percorsi, da otto e 15,3 chilometri, tra sorrisi, passi lenti e zero notifiche. “Siamo felici di essere stati riconosciuti come promotori di uno stile di vita sano — racconta a riguardo, Filippo Bernardini, presidente della Polisportiva — Il nostro è un evento popolare, fatto di passione, che dimostra quanto sia forte il desiderio di stare insieme, lontani dallo stress digitale”.

Tanti gli eventi in regione

Dopo Bologna, la mappa delle domeniche detox si allarga a tutta la regione, intrecciandosi con eventi culturali e ambientali, consultabili sul sito della Regione. A Pieve di Cento, ogni domenica dal 12 ottobre, il progetto “Arte a colazione” invita genitori e bambini nella Pinacoteca Le Scuole: venti minuti di gioco e scoperta davanti alle opere d’arte, con piccoli omaggi finali per i partecipanti.

A Modena, invece, il Centro per le Famiglie propone il Family Club, pomeriggi di giochi da tavolo e laboratori per genitori e figli dai 6 ai 13 anni, tra esperimenti di pittura di miniature e sessioni di gioco di ruolo, fino agli appuntamenti dedicati ai “Siblings”, fratelli e sorelle di bambini con disabilità, per riscoprire la complicità e il contatto reale.

La disconnessione consapevole diventa anche strumento educativo a Forlì, dove il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese propone “APProciamoci”, un percorso per genitori su come accompagnare i figli all’uso equilibrato delle tecnologie. Mentre a Castrocaro Terme e Terra del Sole, i laboratori “Coding che passione” insegnano ai bambini i principi della programmazione, ma attraverso il gioco e la cooperazione, senza schermi o tastiere.

La natura è protagonista a Bellaria Igea Marina, con “Bambini, natura e territorio”, passeggiate lungo il fiume Uso guidate da psicologi ed educatori, per scoprire il legame tra benessere e ambiente. A Faenza, il Mic (il Museo Internazionale delle Ceramiche) ospita ogni domenica laboratori per famiglie, dove l’argilla sostituisce il touchscreen e l’arte si modella con le mani. In provincia di Parma, a Medesano, le “domeniche detox” si vivono tra i tavoli da gioco del laboratorio Game Time, mentre a Fidenza il progetto “Revolution” apre un dialogo tra genitori ed educatori su affettività e sessualità nell’era digitale. E ancora, a Piacenza, tre appuntamenti scandiscono l’autunno: “La città incontra il Centro per le Famiglie”, la “Marcia dei diritti” di novembre e lo spettacolo teatrale “Silenzio in sala!” di dicembre, pensato per vivere il tempo insieme, senza distrazioni.

“Le nostre e i nostri ragazzi imparano dagli esempi che diamo — aggiunge Roberta Li Calzi, assessora allo Sport di Bologna — Queste giornate servono anche a noi adulti per ricordarci che la connessione più importante resta quella umana”. Tra camminate, laboratori, arte e natura, l’Emilia-Romagna sceglie così di premere “pausa” sull’iperconnessione.

Un piccolo gesto collettivo per riabituarsi al silenzio, alla lentezza, e forse anche alla felicità di un momento condiviso, senza bisogno di immortalarlo con una foto.