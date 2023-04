Eventi 1 maggio: consigli su cosa fare in Emilia Romagna

Bologna, 29 aprile 2023 – A dispetto delle previsioni meteo, ancora una volta dispettose per l’intera durata del ponte, l’Emilia Romagna vuole offrire un assaggio d’estate, con eventi per tutte le età nei borghi dell’entroterra, nelle città d’arte e nelle località della Riviera. Ciascuno può scegliere l’appuntamento che preferisce, dai giochi di squadra all’interno di suggestive fortezze all’escursione in aree boschive chiuse al pubblico, per osservare da vicino i cervi, fino a mostre fotografiche inedite e mercati floreali. Per gli amanti della tradizione, Rimini e Bologna proporranno il consueto Concerto del Primo Maggio. Tra gli eventi in corso, prosegue fino al 1° maggio “Artevento”, il Festival internazionale dell’Aquilone sulla spiaggia di Pinarella di Cervia (Ra), che ospita circa 250 ‘maestri del vento’, rappresentanti di oltre 50 delegazioni straniere di tutto il mondo.

Esperienze nei castelli

Un weekend dedicato ai vini della Val d’Arda (Pc) “Monterosso Festival” è un appuntamento imperdibile per gli amanti del vino e si svolge nell’ultimo weekend di aprile (29 e 30), lungo le vie del borgo di Castell’Arquato (Pc), Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, nonché tra i “Borghi più belli d’Italia”. Due giorni dedicati al vino Doc e alle tradizioni enogastronomiche e culturali di questo territorio. Lungo la via della “barricaia”, animata da mostre d’arte, esibizioni musicali e gastronomia, le cantine locali proporranno degustazioni dei loro vini a bacca bianca, accompagnati da assaggi di prodotti tipici. L’ingresso è gratuito, per partecipare alla degustazione è sufficiente acquistare i calici. Info: monterossofestival.it In occasione dell’evento, fra le colline che circondano il borgo sarà organizzato un “Trekking del vino”, passeggiata non impegnativa di 3 ore (dalle 17 circa), con guida ambientale professionista e degustazione finale dei vini prodotti in loco. Prenotazione obbligatoria: [email protected]

Mercato medievale al Castello di Gropparello (Pc) Domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio, dalle 10 alle 18, il Castello di Gropparello rivivrà l’antico mercato ambulante del XV secolo. Nella piazza della fortezza si potranno fare acquisti, contrattazioni e incontri particolari con mercanti e personaggi dell’antichità, come il fabbro, lo scalpellino, la lavandaia del Borgo e il venditore di indulgenze. La giornata si aprirà con una visita al “Parco delle fiabe” – primo ‘parco emotivo’ in Italia – per tante attività ludiche con i “personaggi” del bosco. Nella piazza del Castello ci si potrà cimentare nell’antica lavorazione dei tessuti, lana, cera e cuoio. Il biglietto d’ingresso comprende anche la visita alla roccaforte, inserita nel circuito dei Castelli del Ducato. Prenotazione obbligatoria: [email protected]

Visita guidata al Castello di Levizzano e all’Acetaia Comunale (Mo) Immerso tra dolci colline scandite da filari e tralci di vite, il borgo medievale di Castelvetro di Modena (Mo) ospita un’imponente fortezza di grande valenza storica culturale, il Castello di Levizzano. La fortificazione è aperta domenica 30 aprile, alle 11 e alle 16, e lunedì 1° maggio alle 16. Al piano terra è visitabile anche il Museo del Vino e della Società Rurale “Rosso Graspa”, che celebra il rinomato Lambrusco Grasparossa Dop prodotto in questi territori e utilizzato, insieme al vino Trebbiano, nella produzione di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop. Domenica 30 aprile è possibile anche una visita guidata all’Acetaia comunale (info e prenotazioni: tel. 059.758880), avvolti dai profumi del pregiato “Aceto Balsamico Tradizionale di Modena” Dop, che fermenta e matura nei “vasselli” (le botticelle dove invecchia l’“oro nero”). Info e prenotazione visite al Castello di Levizzano: www.visitcastelvetro.it

Delitti ed ‘escape game’ alla Rocca di Riolo (Ra) Sabato 29 aprile alle 21, la trecentesca Rocca di Riolo Terme diventerà teatro di una cena con delitto, in pieno stile “Agatha Christie”. “Delitto al Castello” è un gioco di ruolo dove ogni partecipante dovrà recitare un personaggio e calarsi nel Medioevo, in una storia fatta di insidie, sfide e trame oscure. Tra l’antipasto e il dolce, bisognerà scoprire l’assassino, interagendo con gli altri protagonisti della storia. Prenotazione obbligatoria: [email protected].

Il giorno seguente, la Rocca Sforzesca aprirà le porte ai bambini per il “Fantasy - Junior Rocca Escape”, l’avventuroso Escape Game per tutta la famiglia. I partecipanti saranno rinchiusi nella torre quadrata della Rocca, tra strane creature e animali fantastici, e avranno solo un’ora di tempo per risolvere enigmi e indovinelli, trovare le combinazioni per aprire i lucchetti e scovare la chiave che permetterà di conquistare la libertà. La Rocca Sforzesca ha una stanza dedicata a Caterina Sforza, dove una presentazione multimediale ripercorre la breve, ma intensa vita della sovrana. Info biglietti, orari e prenotazioni obbligatorie: www.atlantide.net; [email protected]

Alla scoperta della Rocca del Sasso (Rn) Lunedì 1° maggio (e tutti i giorni nei mesi di maggio e giugno), visita guidata alla scoperta di una delle più grandi e meglio conservate fortificazioni Malatestiane, la Rocca di Verucchio (Bandiera Arancione del Touring Club italiano). Per la sua posizione, sullo sperone di roccia che domina il territorio, è chiamata anche “Rocca del Sasso” e regala un panorama di particolare bellezza. Qui nacque Malatesta da Verucchio, capostipite della Casata Malatestiana, ricordato anche da Dante nella Divina Commedia con l’appellativo de “Il Mastin Vecchio”. La visita alla Rocca potrà essere abbinata all’ingresso al Museo Archeologico di Verucchio. Prenotazioni: [email protected]

Visita guidata e degustazione panoramica alla Rocca di Montefiore Conca (Rn) Il 1° maggio sarà possibile scoprire le bellezze di uno dei più imponenti Castelli Malatestiani, la Rocca di Montefiore Conca, attraverso una visita guidata tra storia e leggenda. Si narra, infatti, che nella “Rocca degli eterni amanti”, vaghino ancora le anime dei due innamorati Costanza Malatesta, figlia di Malatesta Ungaro e Violante D’Este, e Ormanno, duca tedesco a servizio dei Malatesta. Il tour, che ha inizio alle 18.15, si concluderà con una degustazione, sulla terrazza panoramica che sovrasta la fortezza, di due vini proposti dall’azienda agricola Tasini & Taddei di Covignano (Rn): il rosso “Imprimis” (Sangiovese superiore) e il rosato “Costanza Ribelle”. Prenotazione obbligatoria: [email protected]

Appuntamenti all’aria aperta: sport, concerti panoramici, passeggiate

Crociera sulla “Stradivari” lungo il Fiume Po (Re) In occasione della Festa dei lavoratori, la Motonave Stradivari, battello fluviale unico in Italia per tradizione, bellezza ed eleganza, organizza una crociera “commentata” nella Bassa Reggiana di un paio d’ore (12:30/15:30), in stile Bateaux Mouches parigino, con partenza e rientro al porticciolo di Boretto (Re) e pranzo a bordo. La navigazione sarà accompagnata dalla “narrazione” del Capitano Giuliano Landini, storico uomo di fiume, che racconterà dei luoghi e delle figure iconiche di Peppone e Don Camillo, personaggi che tra gli anni ’50 e ’60 hanno ispirato la saga cinematografica interpretata da Fernandel e Gino Cervi. Info, costi e prenotazioni: motonavestradivari.it Concerto panoramico e buon cibo tra i Calanchi (Bo) Domenica 30 aprile ci si immergerà nei suoni e nei colori della natura con l’iniziativa "I suoni dei Calanchi", passeggiata panoramica alla scoperta di erbe e piante dei Calanchi della Valsellustra, in provincia di Bologna. La partenza alla scoperta di questo vero e proprio museo naturale a cielo aperto è alle 8:30 dal Ristorante Valsellustra di Casalfiumanese. Alle 11 ci si fermerà in questa location unica, per il Concerto panoramico del fisarmonicista Vincenzo De Ritis, che proporrà il suo repertorio tra Jazz, Tango e musica classica. Terminata l’esibizione, alle 13 si tornerà al ristorante per un pranzo a Km zero. L’iniziativa apre la 4a edizione di ‘In mezzo scorre il Fiume’, percorsi fra musica e natura, all'interno del cartellone di “Entroterre Festival 2023”. Info e prenotazioni: tel. 0542.684073; [email protected] La pedalata dei fenicotteri (Fe) Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio la Cooperativa Atlantide propone una passeggiata in bicicletta nella quiete e nell’habitat naturale delle Valli Meridionali di Comacchio (Fe), nel cuore del Parco del Delta del Po. Si parte alle 10 dal Museo NatuRa di Sant'Alberto (Ra) e si segue, in bicicletta, un percorso di 12 km su territorio pianeggiante, attraversando lingue di terra, avvolti dai suoni della natura e circondati da specchi d’acqua e distese di fenicotteri, che da anni hanno scelto il Parco del Delta del Po come loro casa. Grazie ai binocoli forniti dal Museo, ci si fermerà a osservare tante altre specie di volatili della zona nei loro comportamenti di vita quotidiana, dall’accudimento del nido, al corteggiamento. Per raggiungere le Valli si attraverserà il fiume Reno a bordo di un traghetto elettrico. Info, costi e prenotazione: www.atlantide.net A proposito di pedalate: ecco la Dieci Colli di Bologna per i ciclisti più agguerriti

La chiamano ‘la più bella gara ciclistica d’Italia’ e colorerà la città delle Due Torri domenica 30 aprile: stiamo parlando della Granfondo ‘Dieci colli’, giunta quest’anno alla 37esima edizione. Sono già oltre 700 i cicloamatori iscritti alla kermesse, e le iscrizioni resteranno aperte fino a mezz’ora prima del via (domenica alle 8) sul sito www.winningtime.it, a questo link. I tradizionali percorsi – la “Granfondo” di 146 chilometri, che toccherà i durissimi 946 metri del Passo della Raticosa, e la “Mediofondo”, sempre impegnativa ma più abbordabile, di 106 chilometri – si snoderanno attraverso l’affascinante collina bolognese. Partenza e arrivo nei pressi del Centro Commerciale ViaLarga, nuovo cuore della manifestazione, dove sarà attivo già da sabato 29 il “Villaggio Dieci Colli”. Sabato, infatti, sono in programma la “Dieci Colli Kids Ride Park”, dedicata ai bambini, tra le 15 e le 17, e la presentazione del volume “Fausto Coppi, la grandezza del Mito” di Edizioni Minerva, alle 18. A tu per tu con i cervi della Mesola (Fe) Per il Ponte del 1° maggio (da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio), l’escursione “Sulle tracce del Cervo della Mesola” permetterà di fare il magico incontro con il “Re del Bosco” – il cervo – all’interno della Riserva Naturale Bosco della Mesola (Fe). Un itinerario in pulmino, di circa un’ora e mezza, con guida ambientale, che dall’ingresso della Riserva Naturale si addentrerà in un’area preclusa al pubblico, fino all'Elciola. Si tratta di un'ampia radura dove si possono osservare i cervi che vivono allo stato brado. La passeggiata proseguirà fino a raggiungere il Parco delle Duchesse, tratto sabbioso ricoperto da muschi e licheni. Ritrovo e partenza dall’ingresso della Riserva Naturale Bosco della Mesola. Info su giorni, costi e prenotazioni obbligatorie: tel. 345.2518596; www.aqua-deltadelpo.com

Mostre, concerti e tradizioni

Concerto del 1° maggio a Bologna Piazza Maggiore diventa palcoscenico del grande concerto gratuito che vedrà alternarsi i big della musica, ad artisti locali del panorama pop e hip hop italiano. Il 1° maggio, dalle 16 a mezzanotte, si esibiranno sul palco Extraliscio, Bigmama, Rancore, Claver Gold, Roberta Giallo, Davide Shorty, Alberto Bertoli, Marta Tenaglia, Bomber Buster, I Musicanti di San Crispino, Andrea Abbadia Quartet, iBerlino e tanti altri. Un appuntamento che punta alla varietà artistica e musicale, accostando generi e artisti diversi, nomi affermati e nuove leve dalla musica italiana. Condurranno sarà di Irene Papotti e Claudio Succi di Radio Citta Fujiko 103.1. Direzione Artistica: Arci Bologna. Info: www.cheventi.it “Aspettando il Giro” a Savignano sul Rubicone (Fc) Savignano sul Rubicone – che domenica 14 maggio accoglierà la 9a tappa del 106mo Giro d’Italia – dedica l’ultimo weekend di aprile (29 e 30) a questo viaggio in sella alla bicicletta. Sabato 29 alle 18:30 Francesco Moser sarà ospite di “Aspettando il Giro”, in piazza Giovanni XXIII. L’ex ciclista italiano con il maggior numero di successi all'attivo (273 vittorie) racconterà ai suoi tifosi delle sue corse ed emozioni fra le bellezze d’Italia. Il giorno seguente alle 9, “Lo Sceriffo” partirà per la pedalata di gruppo “Tutti in Giro con Moser” (aggiornamenti su questa pagina Facebook). Lunedì 1° maggio Savignano ospiterà anche il Primo Festival dedicato alla Birra Artigianale Agricola, “Birre sul Rubicone”. Nel centro storico, proprio sotto il ponte romano, concerti live di band locali, mostre e mercatini di artigianato tipico, street food di qualità e fiumi di birra artigianale dei Birrifici Agricoli Indipendenti Nazionali. Si tratta di birre artigianali prodotte da aziende agricole che seguono la filiera nella sua totalità, coltivando l’orzo, producendo il proprio malto e creando le proprie birre. L’ingresso è libero. Info: 334.1478484; Pagina Facebook. Mostra “Dell'etereo sole. Giovanni Pascoli fotografo” (Fc) Per la prima volta, nella Sala delle Tinaie di Villa Torlonia, all’interno del Parco Poesia Pascoli, la grande mostra fotografica “Dell'etereo sole. Giovanni Pascoli fotografo” racconta la passione del Poeta di San Mauro per questa novità tecnologica del suo tempo. Saranno riproposte, in grande formato, le immagini scattate da Pascoli nella sua casa di campagna. Scene di vita quotidiana che, come dei selfie, il Poeta ha immortalato per fermare la vita che scorre. Tra le foto, una serie è incorniciata da passepartout con la dicitura “Opus aetherii solis et Iani Nemorini” (opera dell’etereo sole e di Giovanni Pascoli). La mostra, gratuita, è visitabile il 1° maggio e tutti i giorni fino a domenica 28, escluso il lunedì. Curata da LabFilm, Mauro il finanziamento del Ministero della Cultura attraverso il Fondo Cultura 2021. Info: [email protected]; parcopoesiapascoli.it

Tradizionali mercatini nel Centro Storico di Cesenatico (Fc) Una visita al borgo marinaro di Cesenatico è l’occasione per una passeggiata tra i caratteristici mercatini che, durante le festività, colorano le vie centrali e il Porto Canale Leonardesco. Lunedì 1° maggio saranno due i mercati allestiti nella cittadina. Il Mercatino delle Vele, in Corso Garibaldi, piazza Ciceruacchio e via Anita Garibaldi, dove tutto il giorno (ore 10 -19) si potranno acquistare gastronomia tipica, erbe aromatiche e officinali, prodotti naturali per la cura e l’estetica del corpo, piante e fiori ornamentali, oltre ad artigianato tipico e artistico. In uno dei più suggestivi squarci di Cesenatico, vicino al Porto Canale (via Baldini, Via Quadrelli e Piazza Conserve), si terrà anche il tradizionale Mercatino dei Creativi (ore 9 -20), con una vasta scelta di articoli e accessori interamente realizzati a mano da artisti, come creazioni in legno, monili in rame e in acciaio, oggetti realizzati con materiali di recupero, anche a tema marinaro. Info: visitcesenatico.it Marecchia Dream Fest e Concerto del 1° maggio a Rimini Da sabato 29 aprile a lunedì 1° maggio, il Parco XXV aprile (Parco Marecchia) di Rimini, a due passi dal bimillenario Ponte di Tiberio, si trasforma in un grande contenitore che unisce la Festa dei Lavoratori con una festa della comunità: il “Marecchia Dream Fest”. Tre giorni dedicati alla musica, alla socialità, al divertimento e alle realtà che gravitano attorno al mondo del volontariato. Domenica 30 aprile alle 16 andrà in scena “Rimini Dreamers On Stage”, un pomeriggio di musica, interventi e spettacoli dedicati all’universo del volontariato. La serata proseguirà con un altro djset che ‘infiammerà’ l’area verde fino alle romantiche luci del tramonto. Il giorno prima, sabato 29 aprile, spazio all’opening party con un prefestival, mentre il 1° maggio, come da tradizione, si terrà il concertone gratuito insieme ad artisti, band e musicisti della scena locale e non solo. Info: Marecchia Dream Fest | Rimini turismo Sbocciano i fiori a Cattolica (Rn) Dal 28 aprile al 1° maggio, sboccia nel centro della località balneare, la 51a edizione di "Cattolica in Fiore", la mostra mercato dedicata ai florovivaisti di tutta Italia. Da Palazzo Mancini alla fine di via Curiel, Cattolica verrà festosamente “invasa” dai fiori di oltre cento standisti, che con i loro 4mila metri quadrati di esposizione, vestiranno la cittadina di colori e di profumi con fiori selezionati. In mostra piante grasse, erbe aromatiche, bulbi e sementi, bonsai e rarità botaniche provenienti da tutta Italia. Uno spazio sarà anche dedicato al giardinaggio e all’artigianato locale. Quattro giorni di svago all'insegna dei prodotti di qualità, dove non mancheranno spettacoli, mostre e iniziative culturali. Info: Cattolica in Fiore