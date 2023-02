Eventi a Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 3, 4 e 5 febbraio 2023

La performance 'Have a good day' a Teatri di vita

Bologna, 3 febbraio 2023 - Bologna si veste d'arte, con gli eventi di Arte Fiera e Art City White Night. Due kermesse dedicate al mondo dell'arte moderna e contemporanea, che tornano ad animare la città il primo weekend di febbraio.

Tuttavia non mancheranno anche gli eventi dedicati alla musica (elettronica e non solo) e al divertimento serale. Ecco i 10 eventi consigliati di questo fine settimana.

Venerdì 3 febbraio

Cacao Mental e Dj Rosalita

Electrocumbia psichedelica, una cerimonia tribale di animismo tecnologico, un meltin' pot di culture e un paesaggio sonoro ricco come una giungla. Questo il programma al Mercato Sonato, via Tartini 3, dove si esibiranno i Cacao Mental. La serata inizia alle 22, ingresso a 10 euro più tessera Arci 2023.

Blackbird Days Festival

Due giorni di festival con nomi vecchi e nuovi del panorama garage punk italiano, al Covo Club, viale Zagabria 1. Venerdì 3 febbraio sarà il turno di Dead Visions, Big Cream e Tacobellas. Ingresso a 10 euro con tessera Hovoc.



Bvio

In occasione di Arte Fiera 2023, il progetto di arte pubblica Cheap apre Bvio, uno spazio temporaneo in vicolo Bolognetti 18. Si tratta di una grande installazione luminosa accompagnata dalle proiezioni frammenti, versi e riflessioni delle artiste e gli artisti, chiamati a raccolta per lavorare sulla suggestione del buio, per l'appunto. Lo spazio sarà aperto fino a domenica 5 febbraio, e ospiterà anche un programma di eventi e performance: Brutal Casual di Jacopo Benassi con Lady Maru (alle 20 del 3 febbraio), il live act di R.Y.F. (alle 20 del 5 febbraio), un talk dedicato alle pratiche artistiche e ai conflitti dello spazio urbano (alle 16 del 5 febbraio). Ingresso gratuito.

Have a good day!

Sempre all'interno del calendario di Art City, c'è "Have a good day!". Un'opera lirica contemporanea composta da 10 cassiere, suoni del supermercato e del pianoforte. Lo spettacolo trasforma l’alienazione quotidiana di cassiere senza volto e dalle sembianze robotiche in personaggi vivaci e brillanti, le cui biografie e pensieri segreti diventano brevi drammi di carattere personale che si fondono in un coro comune. Una performance accolta con grande successo di pubblico e di critica in tutto il mondo, e definita dal quotidiano statunitense The New York Times “intelligente, affascinante e silenziosamente sovversiva”. Sarà in scena al Teatri di Vita, via Emilia Ponente 485, venerdì 3 e sabato 4 alle 20, domenica 5 febbraio alle 17. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Sabato 4 febbraio

Art City White Night 2023

In occasione di Arte Fiera, l'arte contemporanea invade Bologna con mostre, eventi e performance, che saranno non solo in mostre e gallerie, ma anche in caffè, locali, negozi e osterie. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico fino a mezzanotte. Ecco la mappa.

Avanzi di balera

La festa firmata Locomotiv Club (via Sebastiano Serlio 25), dove si balla in infradito e canotta. L'evento inizia alle 23.45, ingresso a 10 euro con tessera Aics.

Ombre Lunghe

All'Atelier Sì, in via San Vitale 69, un dj set ispirato ai sogni, agli spazi e alla manipolazione digitale. L'evento inizia a mezzanotte, ingresso a 13 euro.

Private Eye e Booming

La musica elettronica incontra le arti visive nell'ambientazione post industriale dello "Spazio Bianco" del Dumbo (via Casarini 19). Un vero e proprio viaggio musicale, che inizierà con l'elettronica di Sally Bumps, per poi spostarsi sulle sonorità house di Daniele Palmieri (Dano Deep) e raggiungere il picco con le contaminazioni disco e funk di Gino Grasso. La serata inizia alle 22, biglietti a 11,90 euro, acquistabili online.

'Mea Culpa', di Filomena Guzzo

In occasione di Arte Fiera, anche Palazzo Belloni (via de' Gombruti 13) ospiterà un evento d'eccezione. 'Mea Culpa' è la performance dal vivo di Filomena Guzzo, "mediante il quale - spiega l'artista - il fedele riconosce la propria consapevolezza.

L’uomo davanti alle conseguenze dei propri errori nei confronti del pianeta Terra chiede venia e recita il mea culpa". All'interno della cornice del Palazzo è anche possibile vedere la mostra 'Animals' di Steve McCurry, in corso fino al 12 febbraio. L'installazione sarà accessibile dalle 19 alle 23, con ultimo ingresso alle 22, e durante tutta la giornata di domenica 5 febbraio. Biglietto intero a 14 euro.

Domenica 5 febbraio

Arte Fiera 2023

Domenica 5 febbraio è l'ultimo giorno per poter godere della sconfinata fiera dedicata all'arte moderna e contemporanea. I padiglioni 25 e 26 di Bologna Fiere (Piazza Costituzione) ospitano la 46esima edizione di Bologna Fiere, con la direzione artistica di Simone Menegoi. I visitatori potranno perdersi tra le opere di 141 espositori, performance ed eventi inediti. Ingresso a 26 euro, dalle 11 alle 20.