Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 27, 28 e 29 gennaio 2023

Il cantautore indie Galeffi sarà a Bologna al Locomotive

Bologna, 27 gennaio 2022 - A Bologna arriva l'arte contemporanea con Art City, un calendario di eventi che precederà Arte Fiera ( dal 3 al 5 febbraio) e successivamente l'Art City White Night (4 febbraio). Ma oltre alle mostre ci saranno anche gli appuntamenti notturni, a base di musica elettronica, e le rassegne teatrali con musical e spettacoli per adulti e bambini.

Ecco i 10 appuntamenti consigliati di questo weekend.

Venerdì 27 gennaio

Mack e Levi

Tastiere, sintetizzatori, batterie e campionamenti. Il progetto musicale Mack è un vortice di hip hop, elettronica e jazz. E ad aprire c'è Levi. Questa la serata al Covo Club, viale Zagabria 1, a partire dalle 22. Ingresso a 8 euro più tessera Hovoc.

Bronson Recordings Night

L'etichetta discografica Bronson Recordings arriva nei locali del Locomotiv Club (via Sebastiano Serlio 25) per presentare le sue ultime uscite discografiche. Sul palco saliranno i Leatherette che presenteranno il loro esplosivo album d'esordio 'Fiesta' tra post punk e no wave. Anche Iggy Pop si è innamorato di loro e li ha trasmessi alla Bbc. Ad aprire la serata i genovesi Eugenia Post Meridiem con il loro secondo album 'like i need a tension', un concentrato di dream-pop caleidoscopico dal profilo internazionale. L'evento inizia alle 21, ingresso a 8 euro più tessera Aics.

Beatfoot

Al Cassero, via Don Minzoni 18, c'è la Spiral Night. Una festa dedicata alle espressioni queer della musica elettronica. Ospiti speciali i Beatfoot. Ingresso dalle 23, a 10 euro più tessera Arcigay.

Sassolino

Sassolino è uno spettacolo di musica sulla Shoah, ispirato all'omonimo albo illustrato scritto da Marius Marcinkevicius, edito da Caissa Italia. È l'estate del 1943. Eitan e Rivka giocano con il loro aquilone giallo, l’unico che può ancora volare libero. Tutt'intorno è la Shoah. Sono a Vilnius, in Lituania, ma potrebbero essere a Varsavia, Berlino, Parigi. O a Roma. Quando tutto sembra essere dolore, un sassolino porta un messaggio di amicizia e speranza. Uno spettacolo per grandi e piccini, scritto e diretto da Bruno Cappagli. Lo spettacolo inizia alle 20.30, biglietto intero a 12 euro, con varie opzioni di riduzione.

Sabato 28 gennaio

Art City Foto

Nell’ambito di Art City Bologna, in occasione di Arte Fiera 2023, il Cinema Lumière (via Azzo Gardino 65) indaga con una rassegna le intersezioni tra due arti affini: cinema e fotografia. Ci saranno ritratti d’autore (Nino Migliori, JR, Luigi Ghirri), la grande storia attraverso l’obiettivo dei fotografi. Gellhorn, Bourke-White e Lee Miller, prime fotoreporter di guerra, l’Olocausto raccontato da Polanski Horowitz e Dani Karavan, i fotografi di ‘The Queen’. E l’album dei ricordi in Super8 della premio Nobel Annie Ernaux. Ingresso a 3.50 euro. Qui il programma completo.

Galeffi

Il cantautore indie Galeffi si è recentemente esibito inaspettatamente sui tetti del Pigneto a Roma, per le vie, le piazze e i parchi di Milano con un divano itinerante, fino ad arrivare su un autobus turistico, girando per le bellezze di Roma e ascoltando in anteprima “Belvedere”. Questa volta invece si esibirà, in modo più consueto, al Locomotiv Club (via Serlio 25), 21.30. Ingresso a 17.30 euro più diritti di prevendita e tessera Arci.

Hot Chip e Bruno Bellissimo

Il gruppo che nel 2008 incendiava le piste con "Ready for the floor", gli Hot Chip insieme a Bruno Bellissmo produttore e polistrumentista italocanadese che nei club bolognesi sta diventando una certezza. Questo il programma al Dumbo, via Casarini 19. L'evento inizia alle 22, ingresso a 20 euro.

Grease, Il Musical

La compagnia della Rancia sarà in scena al Teatro Celebrazioni (via Saragozza 234), per una festa travolgente che dal 1977 accende le platee italiane: Grease Il Musical. Un cult intergenerazionale. Lo spettacolo inizierà alle 21. Sold out.

Domenica 29 gennaio

Art City Bologna

In occasione di Arte Fiera, che sarà dal 3 al 5 febbraio, Bologna si prepara al festival dell'arte contemporanea con Art City, un cartellone di eventi dal 27 gennaio inonderà la città di mostre, performance ed eventi. Il programma principale si apre idealmente al MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna con Atlantide 2017 - 2023, personale del video artista e regista italiano Yuri Ancarani, a cura di Lorenzo Balbi. Qui il programma e la mappa degli eventi.

Il Compleanno

Il Compleanno è stato messo in scena per la prima volta il 28 aprile 1958 all’Arts Theatre di Cambridge e diretta da Peter Wood, è una delle pièce più apprezzate e rappresentate di Harold Pinter che la scrisse a soli 27 anni, influenzato dal teatro dell’assurdo di Samuel Beckett e dalla lettura del Processo di Franz Kafka, di cui lo stesso Pinter realizzo nel 1993 una sceneggiatura cinematografica. La vicenda parte da una situazione apparentemente innocua per poi sfociare nell’inverosimile per via dei suoi personaggi. Individui paurosi, isolati dal mondo in uno spazio ristretto. Sarà in scena al Teatro Duse, alle 16, biglietti a partire da 18 euro.