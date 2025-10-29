Emergenza casa

Cosa FareFai per il clima: 5 visite guidate in Emilia Romagna per "toccare con mano" gli effetti del riscaldamento globale
29 ott 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cosa Fare
Fai per il clima: 5 visite guidate in Emilia Romagna per "toccare con mano" gli effetti del riscaldamento globale

L’iniziativa assumerà una forma diffusa: da Bologna a Ravenna, da Reggio Emilia a Piacenza, incontri e percorsi a tema per raccontare, con rigore scientifico ma accessibile, le conseguenze del cambiamento climatico e le strategie possibili

La centrale idroelettrica Isola Serafini di Piacenza, tra i luoghi da visitare con gli esperti del Fai

Bologna, 29 ottobre 2025 - In vista della COP30, la grande conferenza mondiale sul cambiamento climatico, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – rilancia con forza la propria campagna di sensibilizzazione e attivazione #FAIperilclima. Un’iniziativa diffusa su tutto il territorio nazionale, che in Emilia-Romagna si tradurrà in una serie di visite straordinarie e appuntamenti speciali nei luoghi tutelati dalla Fondazione, per osservare da vicino gli effetti del riscaldamento globale su paesaggi, colture e patrimonio storico, ma anche per riflettere sulle possibili risposte da mettere in campo.

LEGGI ANCHE Borghi da visitare per Halloween in Emilia Romagna: dove andare

Sabato 1 e domenica 2, sabato 8 e domenica 9 novembre, i Beni del FAI in tutta Italia apriranno le porte a visite guidate da climatologi, agronomi, biologi, geologi, architetti e altri esperti. In Emilia-Romagna, l’iniziativa assumerà una forma diffusa: da Bologna a Ravenna, da Reggio Emilia a Piacenza, si terranno incontri e percorsi a tema per raccontare, con rigore scientifico ma anche con linguaggio accessibile, le conseguenze concrete del cambiamento climatico e le strategie possibili per adattarsi e mitigarne gli effetti. Ogni visita sarà un’occasione per “toccare con mano” quanto la trasformazione dell’ambiente incida sui nostri paesaggi, sui cicli agricoli e sui beni artistici, ma anche per scoprire buone pratiche e soluzioni replicabili nella vita quotidiana.


 

