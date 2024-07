Feste e sagre di luglio 2024 in Emilia Romagna: dove andare e quando

Bologna, 2 luglio 2024 – L’estate entra nel vivo, il sole picchia forte e gli eventi non mancano, spaziando in lungo e in largo in Emilia Romagna. Dalla provincia di Ferrara a quella di Rimini, passando per Bologna, ecco il ricco programma di appuntamenti pronti ad attrarre i visitatori, tra pietanze e prodotti tipici delle varie zone.

Sagre e fiere nelle Marche: dove andare

Un lungo programma di fiere, sagre ed eventi all'aperto a luglio in Emilia-Romagna

Dal 4 al 7 luglio, nella frazione Bevilacqua di Crevalcore, va in scena il secondo dei due fine settimana dedicati alla ‘Festa della pasta ripiena e del castrato’. L’appuntamento è per le 19 presso il campo sportivo parrocchiale di via Riga 641. Non si tratta, tuttavia, dell’unico appuntamento di luglio in programma nella frazione: prima dal 18 al 21, poi dal 25 al 27 luglio, Bevilacqua omaggia la propria pasta tipica con la ‘Sagra del tortellone’.

Rimaniamo in provincia, recandoci questa volta a Malalbergo con ‘Ciao Estate!!! Birra sotto le stelle’ che vi aspetta dal 4 al 7 luglio con birra, stand gastronomici e spettacoli dal vivo. L’inizio della festa è programmato per le 19 presso piazza Caduti della Resistenza.

Aria di festa con cibo e musica anche a Minerbio con il ‘Festival bandistico di città di Minerbio e della sagra della Tagliatella’, in programma nel weekend dal 5 al 7 luglio. A partire da venerdì 5 luglio alle 19, prende il via al centro sociale Primavera di via Roma 13/C e all’arena spettacoli di via Andrea Costa una festa ricca di attività e iniziative tra cui figurano sfilate e concerti di gruppi musicali bandistici, esposizioni di auto storiche, spettacoli di ballo e bancarelle di vario genere.

Pasta protagonista a Pieve di Cento, con la ‘Sagra del maccherone al Pettine’ allestita dal 5 al 7 luglio presso il campo sportivo Cavicchi in via Cremona 62. L’evento si svolge sotto uno stand coperto e ha inizio dalle 19.

Chi ama le grandi rievocazioni storiche non può perdere il secondo e ultimo fine settimana (da venerdì 5 a domenica 7) della festa celtica di Monterenzio ‘I fuochi di Taranis’. Questa edizione è dedicata alla figura della donna nel mondo celtico. Sabato sera suggestivo spettacolo di fuoco fantasy e a mezzanotte tutti rapiti per l’accensione del fuoco dell’amicizia tra i popoli e della ruota di Taranis. Mercatini, cibo e laboratori per grandi e bambini, oltre a conferenze e musica: tutto a tema celtico. Info e programma sul sito.

Nella zona porto di Goro è in programma la 24esima edizione della ‘Sagra della Vongola’, ricca di stand gastronomici da oltre 500 posti dove potere gustare le delizie dell’Adriatico assistendo a spettacoli musicali e non. La fiera si svolge in tre round: dal 12 al 14 luglio, il 20 e 21 luglio e il 27 e 28 luglio.

Nella frazione di Frrara di Casaglia sono due i fine settimana consecutivi (dal 19 al 21 e dal 26 al 28 luglio) dedicati alla pasta sfoglia ripiena fatta a mano. La ‘Sagra dàl Balanzòn’, presso la sala parrocchiale in via Giovanni Ranuzzi 101, permette ai visitatori di fermarsi a cena presso gli stand gastronomici aperti a partire dalle 19.30.

Dal 4 all’8 luglio a Tresigallo, frazione di Tresignana, avviene la tradizionale festa di Sant’Apollinare, santo patrono della località. Il municipio e gli altri edifici principali del paese vengono colorati di rosa per celebrare la Notte Rosa, che si svolge in contemporanea. Lo stand della pro loco vi aspetta con hamburger, hot dog, patatine e arrosticini, in compagnia di una birra dissetante.

A Santa Bianca di Bondeno, infine, il 5,6 e 7 e il 12,13 e 14 luglio c’è la ‘Sagra della Rana’, con pietanze tipiche a base di carne di anfibio particolarmente gettonata nella zona. L’appuntamento è per le 19 al parco ex Canonici Mattei in via Centrale 7.

Altra specialità tipica è la lumaca, protagonista della sagra in programma a Casumaro dal 25 al 31 luglio presso la sala polivalente ‘Don Alfredo Pizzi’ in via Garigliano.

Il comune di Baiso torna ad allestire un evento classico dell’estate, ‘La tavola di Bisanzio’, che celebra la storia locale dell’Appennino reggiano. Un vero e proprio appuntamento storico e geografico in programma dal 12 al 14 luglio, che comprende iniziative di vario tipo tra cui rievocazioni con tanto di guerrieri, falconieri, arcieri e sbandieratori, spettacoli musicali e pirotecnici, attività per grandi e piccoli, il mercato del borgo e una ricca esposizione enogastronomica.

Ci troviamo a Ponte san Pellegrino, una piccola frazione del comune di San Felice sul Panaro, per la ‘Sagra di Confine Madonna del Valle’ in programma dal 19 al 21 e dal 26 al 28 luglio. E’ possibile accedere alla sagra, allestita presso il circolo Arci Confine in via Ferrino 635, senza prenotazione a partire dalle 19.30. E’ previsto lo spettacolo di un’orchestra dal vivo.

A Cividale di Mirandola, presso piazzale Bering dal 24 al 28 luglio, arriva ‘Cividale al pettine’, la fiera che omaggia il maccherone al pettine delle valli mirandolesi con menù tematici. Sono previsti, inoltre, spettacoli dal vivo a partire dalle 21.30 del 26, 27 e 28 luglio.

Sempre nel comune di Mirandola troviamo san Giacomo Roncole, che dal 12 al 15 luglio ospita la sagra della Beata vergine del Carmelo presso il circolo Anspi parrocchiale in via Statale Sud 273.

Un’estate all’insegna della grande musica sul palco allestito all’interno della splendida cornice di palazzo Ducale. ‘Summertime’ prende il via il 16 luglio e offre spettacoli dal vivo di protagonisti della musica italiana come Antonello Venditti, Francesco De Gregori e Emma. I biglietti sono acquistabili in prevendita su Arci Parma e Ticketone.

Un mix di musica, cultura e gastronomia a Salsomaggiore Terme e Tabiano Terme con l’evento ‘Ritmo d’Estate’. Il festival, che si svolge in pieno centro storico, combina musica, arte, cultura e intrattenimento di vario tipo con ospiti di grande rilievo, tra cui figurano il giornalista e narratore sportivo Federico Buffa e il noto cantautore e polistrumentista Eugenio Finardi. ‘Ritmo d’Estate’ inizia il 26 luglio e prosegue fino a settembre.

Venerdì 5 e sabato 6 luglio, a Bobbio, torna in piazza san Colombano l’evento che celebra la fondazione dell’abbazia locale da parte del monaco di origine irlandese Colombanus. Due serate gratuite animate dai concerti live di Birkin Tree e Laralba.

Fino al 19 luglio, invece, la città di Piacenza celebra l’estate nel proprio centro storico con i ‘Venerdì piacentini’, il festival giunto all’11esima edizione. I negozi, per l’occasione, effettuano aperture speciali fino a tarda serata, mentre lungo le vie del centro troviamo bancarelle e esposizioni di diverso tipo, concerti e spettacoli dal vivo e cene tematiche proposte dai ristoranti. Consultare il sito web per conoscere il programma completo.

Una delle località protagoniste del luglio ravennate è Pinarella di Cervia, che ogni lunedì si anima con il ‘Mercatino delle erbe e dei prodotti naturali’, allestito dalle 19 alle 23 in piazza dell’Unità, e gli spettacoli di burattini, in programma dalle 21 alle 22.30 in piazza della Repubblica. I mercoledì, invece, sono dedicati dalle 18 fino alle 23.45 al mercatino artigianale ‘Aghi di Pino’ e alle coloratissime bancarelle di artigiani ricche di oggetti di antiquariato. A viale Mezzanotte, t u tti i giovedì, si può trovare il ‘Mercatino artistico artigianale’ a partire dalle 18, mentre venerdì 19 e 26 luglio è il turno del mercatino ‘Fantasy & Magic’.

A Savio, dal 13 al 21 luglio, la Pro Loco locale organizza la 16esima edizione della ‘sagra dello Strozzaprete’, presso il PalaSavio, con un programma ricchissimo che comprende musica, balli, laboratori, spettacoli di magia e molto altro.

A Riolo Terme, prima nel weekend del 20 e 21 poi in quello del 27 e 28 luglio, torna per la 31esima edizione la ‘Sagra dello Scalogno di Romagna Igp’. Lo stand gastronomico allestito dalla Pro Loco del paese dentro parco Pertini vi aspetta a partire dalle 18 di sabato 20 luglio e dalle 12 di domenica 21.

A Bellaria Igea Marina, tutti i martedì di luglio, sono previsti diversi concerti inseriti nell’ambito dell’appuntamento ‘Belli di musica’. L’evento si svolge nel piazzale antistante il centro culturale ‘Vittorio Belli’ in via Silvio Italico 8. Questi gli appuntamento live: 2 luglio – Patrizia Ceccarelli Band; 9 luglio – Note di Prima estate con Gladys Rossi, Lara Stacchini e Luca quadrelli; 16 luglio – Mana Quartet; 23 luglio – Fermento etnico, Balli da tutto il mondo; 30 luglio – Jackpot.

Dal 19 al 21 luglio, presso il parco dei Cerchi di Coriano, street food e birre del territorio vi aspettano per l’evento ‘BirriAmo!’. Cibo, degustazioni guidate, animazioni, musica dal vivo con tanto di Dj set e tanto altro per un’accattivante serata a ingresso libero.

Omaggio al buon cibo, infine, a Poggio Berni di Poggio Torriana con la ‘sagra della Fiorentina’. La bistecca da 600-700 grammi è la protagonista indiscussa della rassegna, i cui stand sono aperti dalle 19 alle 22.

Le splendide vie del borgo storico di Bagno di Romagna prendono vita tutti i martedì con i consueti mercatini estivi. Durante i mesi di luglio e agosto, inoltre, piazza Ricasoli ospita anche una selezione gastronomica con food truck e le proposte culinarie della Pro Loco di Bagno di Romagna Terme. Negli ultimi anni il programma si è arricchito anche grazie alla rassegna letteraria “Martedì d’autore sotto le stelle”.

Da mercoledì 24 a domenica 28 luglio torna la ‘Settimana Longianese’, pronta ad animare il centro storico di Longiano tutte le sere dalle 19 alle 24 con concerti, spettacoli, mercatini artigianali e lo stand gastronomico della Pro Loco. Per tutta la durata dell’evento, inoltre, aprono straordinariamente di sera al pubblico importanti luoghi culturali della località quali il castello Malatestiano, museo d’Arte Sacra, museo del Territorio e la galleria delle Maschere.

Dal 26 al 28 luglio a Sogliano sul Rubicone, più precisamente nella frazione di Ponte Uso, va in scena la ‘Sagra del Cinghiale’. La prima serata, in programma venerdì 26, è dedicata al cinghio Burger e prevede l’esibizione alle 21 del gruppo riminese Nashville&Blackbones. Sabato 27 tocca all’orchestra ‘Gli amici del Sole’ in compagnia di Luana Babini, mentre domenica 28 è il turno dell’orchestra Edmondo Comandini. Le ultime due serate prevedono anche l’apertura dello stand con le tipiche specialità a base di cinghiale.