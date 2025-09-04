Festival del Prosciutto di Parma, a Langhirano un viaggio tra degustazioni e tradizione

Bologna, 4 settembre 2025 - “Il prosciutto diventa un’esperienza”. Da domani, venerdì 5 settembre, fino a domenica 7 torna il festival del Prosciutto di Parma a Langhirano (Pr). Il taglio del nastro è previsto per venerdì alle 18.30 e vedrà la partecipazione di Francesca Romana Barberini, co nduttrice della serata e madrina della tre giorni, assieme a due ospiti d’eccezione: Giulia Ghiretti, medaglia d’oro di nuoto ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, e Francesco Panella, ristoratore di fama internazionale e presentatore televisivo. Quindi non solo prosciutto ma un vero e proprio viaggio in cui turisti e appassionati si immergeranno nella tradizione, nella cultura e nel gusto di uno degli alimenti emiliani più importanti e riconosciuti al mondo. Tutto questo all’interno dello spazio ‘Experience’, dove si alterneranno sul palco diversi talk, show cooking, momenti di divulgazione e confronto.

Una stanza speciale dove i prosciutti di Parma sono appesi a stagionare a Langhirano, vicino a Parma

Un biglietto per le degustazioni del prosciutto

A farla da padrone, ovviamente, l’inconfondibile gusto del Parma, protagonista anche di un percorso degustativo. Infatti, sarà possibile acquistare un ticket che permetterà di assaggiare tre diverse stagionature di Prosciutto di Parma, più una quarta variante ottenuta col taglio a mano, abbinate a birre, vini, e altre specialità gastronomiche del territorio.

“Il turismo enogastronomico, rispetto al quale ci siamo mossi con grande anticipo già nei decenni passati, ha raggiunto un ruolo di primissimo piano nella valorizzazione delle nostre eccellenze”, commenta Alessandro Utini, presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma.

La kermesse ‘Finestre Aperte’ con i produttori

Dal 1999, la punta di diamante della kermesse è Finestre Aperte, il tradizionale appuntamento che si svolge nei primi due weekend di settembre. L’evento riscuote sempre più apprezzamento da parte dei visitatori e - come suggerisce il titolo della rassegna - permette di scoprire il ciclo di lavorazione e degustare il Prosciutto di Parma direttamente presso i prosciuttifici. A fare da guida saranno gli stessi produttori che mostreranno a 360 gradi come tradizione e passione si uniscano alle caratteristiche uniche del territorio. “Un prodotto come il nostro deve la sua unicità ai tratti peculiari del territorio in cui viene realizzato, del tutto unici e non replicabili in nessun altro luogo: un microclima particolarmente adatto alla stagionatura dei prosciutti e un patrimonio di conoscenze e abilità produttive che le persone tramandano da generazioni e che sono la condizione imprescindibile per l’esistenza del Prosciutto di Parma”, specifica Utini.

“Da sempre ci impegniamo a restituire a questa terra tanto generosa ciò che quotidianamente ci dona. Per questo siamo così orgogliosi di attività come il Festival e Finestre Aperte, che permettono alle persone di incontrare i nostri produttori e di assaporare non solo un prodotto d’eccellenza ma un intero territorio fatto di bellezze paesaggistiche, arte e storia”.