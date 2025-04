Il film n-Ego arriva in Emilia Romagna: dove e quando vederlo

Bologna, 15 aprile 2025 – Comincia il tour emiliano romagnolo del film “n-Ego”, opera seconda di e con Eleonora Danco, dopo la presentazione in concorso alla 42esima edizione del Torino Film Festival. Si parte martedì 15 aprile al C’entro Supercinema di Santarcangelo, nel Riminese; mercoledì 16 aprile al Cinema Truffaut di Modena e giovedì 17 aprile chiude l’appuntamento al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano (Reggio Emilia). Tutte e tre le proiezioni sono previste alle 21.

Nel cast del film - che vanta l’amichevole partecipazione di Antonio Bannò, Luca Gallone, Federico Majorana e la partecipazione di Elio Germano - accanto alla regista, c’è Filippo Timi. Se in “N-Capace”, opera prima, Danco aveva focalizzato la sua attenzione su adolescenti e anziani, in “n-Ego” indaga il mondo degli adulti. Il lavoro si presenta come un’intensa esplorazione della condizione umana, un viaggio introspettivo attraverso le strade, dove la regista affronta una profonda crisi creativa ed esistenziale. In cerca di autenticità, si immerge in luoghi diversi, incontra personaggi unici che, con le loro storie, rispecchiano le sue paure e desideri. Ogni incontro diventa un riflesso dei suoi demoni interiori, trasformando le vite di questi individui in tessere di un mosaico emotivo.

La regista, travestita da manichino dechirichiano, diventa simbolo universale di una società segnata dal tempo, in un contesto dove la quotidianità si fonde con l’onirico. Attraverso immagini evocative e un montaggio audace, “n-Ego” trascende la realtà, invitando lo spettatore a riflettere sulla propria esistenza. Il film affronta temi come l’identità, la solitudine e la creatività. La dimensione sociale emerge nei ritratti dei personaggi, rivelando disuguaglianze e difficoltà quotidiane. Con un tono drammatico e divertente “n-Ego” offre un’esperienza cinematografica che sfida e coinvolge, lasciando un’impronta duratura. La ricerca di autenticità in un mondo complesso, dove la creatività è sia un’àncora di salvezza che una fonte di tormento. In un labirinto di dubbi e storie, la verità emerge dove meno te l’aspetti.

L’opera è prodotta da Ines Vasiljevic e Stefano Sardo per Nightswim, co-prodotta da Jean Bréhat e Fabrizio Mosca per Tessalit Productions, in collaborazione con Rai Cinema, con il contributo di Mic - Ministero Della Cultura e di Lazio Cinema International.