Fogheraccia 2023, dove andare in Romagna per i falò di San Giuseppe

Rimini, 15 marzo 2023 – La musica di Nino Rota, la banda in piazza, i riminesi che attendono la ‘strega vecchia’ riuniti attorno all’alto mucchio di ramoscelli secchi, foglie, bastoncini, sedie da ardere. “E con sto fuoco, vecchietta mia, l’inverno e il gelo ti porti via”.

Le prime scene di Amarcord (1973) di Federico Fellini non possono che raccontare – nel film più autobiografico seppur di fantasia del regista riminese - una delle tradizioni popolari più sentite del folk romagnolo. La fogheraccia o il fuoco di San Giuseppe è resistito al tempo che passa fino ai nostri giorni per inaugurare ancora oggi l’arrivo della primavera. Ecco il programma della fogheraccia 2023 in Romagna.

Che cos’è la fogheraccia: significato

Focarina, Fogheraccia, Lòm a Merz, Fugaraza. La fogheraccia è un rito popolare romagnolo propiziatorio che celebra San Giuseppe la sera del 18 marzo e consiste nell’accensione di grandi falò per bruciare vecchi mobili o scarti di legno. In concomitanza con l’equinozio di primavera, la fogheraccia festeggia l’arrivo della primavera e al contempo invoca un’annata favorevole.

Le origini

Si tratta di uno dei riti più antichi del folklore romagnolo, legato al calendario romano e che rientra in quell’antica usanza del fuoco purificatore. Infatti, il senso dei grandi falò che incendiano la Romagna nella notte di San Giuseppe è il buon auspicio: bruciando il vecchio si fa spazio al nuovo; un po’ come il Vecchione, ad esempio; solo che nel caso della fogheraccia si dice addio all’inverno e si dà il benvenuto alla primavera, alla buona stagione e alla prosperità.

Cosa si fa a San Giuseppe

La fogheraccia abbraccia tutta la Romagna, dal mare all’entroterra. E seppur con qualche piccola variante, il rito coinvolge anche il mondo agricolo e pastorale. Sono infatti queste piccole comunità a fornire il più delle volte il materiale legnoso da bruciare, come i residui di rami e fogliame in seguito alla potatura degli olivi. Allo stesso modo, chi festeggia in riviera, raccoglie i resti lasciati dal mare lungo le spiagge durante l’inverno.

L’importante è che questo rito si svolga in compagnia. È infatti un grande momento di giovialità e aggregazione, dove si riuniscono attorno al fuoco famiglie, giovani, nonni mentre si suona musica tradizionale e si degusta cibo tipico.

Fogheraccia 2023: date ed eventi

Fogheracce a Forlì Cesena

Camminata, fuoco e sbandieratori a Montiano

Nella piccola cittadine sulle colline cesenati torna l’antica festa tra sacro e profano. Appuntamento sabato 18 marzo in via Clementina Mandolesi alle 16:30 ci sarà Fogarina Trek, un percorso ad anello di 3 ore per scoprire le origini della Focarina di San Giuseppe e altre tradizioni romagnole. A seguire stand gastronomici, musica e il falò alle 20.

Fuoco, cibo e musica a Cesenatico

Tutto pronto in piazza delle Conserve per il 18 marzo: sabato sera una festa con l’accensione di un piccolo fuoco nel luogo storico, con la musica di Osvaldo e i suoi Barasi e Lupo Tenore Paolo Polini e I Bitols, e tanto cibo, dolci, vino e vin brulé.

Fogheracce a Rimini

Fuoco di San Giuseppe a Bellaria Monte

Sabato 18 marzo dalle 19:30, alla parrocchia di Santa Margherita, stand gastronomici, musica live e a seguire falò.

La Fugaraza di Torre Pedrera

Appuntamento alla chiesa di San Giovanni in Bagno alle 20 con l’apertura degli stand gastronomici. Sul grande “Albero dei Desideri” fatto con rami secchi ognuno potrà attaccare un biglietto su cui avrà scritto paure e situazioni che vuole lasciare andare e che brucerà insieme ai rami. Il falò si accenderà alle 20:30, in compagnia di musica, balli e spiedini di marshmallow da cuocere sulle fiamme. Durante la serata, poi, sarà allestito un angolo con coperte e cuscini dove grandi e piccini potranno ascoltare racconti e aneddoti del paese.

Falò di San Giuseppe tra spiaggia e “serre” a Viserba e Viserbella

Il tradizionale fuoco sarà acceso sabato 18 marzo alle 20:30 al Bagno Mario (Spiaggia 33), ma già dalle 19:30 saranno aperti gli stand gastronomici per gustosi assaggi, in attesa del rito propiziatorio. La festa proseguirà in Piazza Pascoli alle 21:30, con la musica dal vivo del duo viserbese “Lucirock” e lo street food degli stand gastronomici, mentre su un maxischermo si potrà assistere allo spettacolo del fuoco in spiaggia. In caso di maltempo, l’evento si terrà venerdì 24 marzo.

Spostandoci a Viserbella, la pira di legna sarà allestita nella stessa sera di sabato, nell’area delle vecchie serre, in via Bruschi. La festa inizierà alle 20 con degustazioni di piadina, vino e dolci e alle 21 ci sarà la magica accensione del fuoco.

Tutti attorno al falò in spiaggia a Marina Centro

La Fugaràza di San Giuseppe ci sarà sabato 18 marzo sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich, vicino al porto. Dalle 21, poi, ci saranno le tradizionali bancarelle di dolciumi e prodotti gastronomici. Per raggiungere, inoltre, sarà attivato un servizio di navetta con partenza dal parcheggio di Piazzale Gramsci. Prevista una Fogheraccia anche a Miramare di Rimini.

Fugaracia, street food e spettacoli in spiaggia a Riccione

Appuntamento sabato 18 alle 20 sulla spiaggia libera, di fronte al Giardino sul mare di piazzale Roma, per assistere alle performance di artisti che giocheranno con il fuoco, simbolo di purificazione e di abbandono del vecchio. Nel piazzale ci saranno anche anche dei chioschi con street food. Terminato lo show, alle 21 ci si sarà il rogo.

Anche le comunità parrocchiali riccionesi, per l'occasione, allestiranno una Fogheraccia alle 20, nello spazio di fianco alla chiesa di San Francesco in viale Avellino, appartenente alla Parrocchia di San Martino.

“Il Marzo” a Cattolica

Quest’anno tutti in piazza del Tramonto dalle 21 per il falò, accompagnato da vin brulè, tè, ciambella e tanta musica. In concomitanza con la festa, per tutto il weekend dal 17 al 19 marzo, in piazzale Roosevelt ci sarà “Cioco Papà 2023”, il goloso appuntamento dedicato al cioccolato e ai prodotti di pasticceria.

Focheraccia a Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano

Tre le location a Misano Adriatico: dalle 19 circa, a Misano Brasile, in via del Mare dietro il Parco del Sole, a Misano Monte, ingresso campo sportivo e a Santamonica, in via Albinoni, zona vecchio campo da calcio: musica dal vivo, piadina, cassoni, ciambella, vin brulè e vino offerti, in attesa del grande falò, sabato 18 alle 21.

La Focheraccia di San Giuseppe si farà anche a Pianventena di San Giovanni in Marignano dalle 20.30, in via Torino.