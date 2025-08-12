Fuochi d’artificio in Romagna 2025, quando e dove

Rimini, 12 agosto 2025 – Tutti con il naso all’insù per non perdere la magia dei fuochi d’artificio che nei giorni di Ferragosto (e non solo) brillano nei cieli della Romagna e della nostra regione.

Giochi pirotecnici di mercoledì 13

Si inizia il 13 agosto a Comacchio, con il gran finale sul Ponte San Pietro dopo la Regata Storica. A conclusione infatti della Fiera di San Cassiano, l’attesissima festa patronale che per cinque giorni ha animato le vie e le piazze di Comacchio con un ricchissimo programma di eventi, poco dopo la mezzanotte il cielo di Comacchio si illuminerà con il tradizionale spettacolo pirotecnico firmato Parente Fireworks, che esploderà nei pressi del ponte San Pietro, regalando un suggestivo colpo d’occhio sulla città e sulla laguna. Insomma tra musica, tradizione e spettacoli, l’ultimo giorno della Fiera di San Cassiano si conferma come il clou di una manifestazione che, anno dopo anno, rinsalda il legame tra Comacchio, il suo patrono e la sua comunità, offrendo a residenti e turisti un’esperienza indimenticabile.

Fuochi d’artificio la sera del 14

Giovedì 14 agosto, vigilia di Ferragosto, emozioni a non finire con spettacoli a Punta Marina (l’appuntamento è per le 23 alla spiaggia libera), Porto Garibaldi (qui torna la festa dell’ospitalità giunta alla sua 46esima edizione. Una serata di allegria e convivialità che, come da tradizione, si concluderà alle 24 con lo spettacolo pirotecnico).

A Bellaria Igea Marina, sempre giovedì 14 agosto, l’appuntamento è per le 23 al Portocanale per il tradizionale spettacolo di fuochi piromusicali.

A Misano Adriatico la vigilia di Ferragosto si accende di emozioni: giovedì 14 agosto, appuntamento in piazzale Roma per un grande spettacolo pirotecnico sul mare. Un’esplosione di luci, colori e meraviglia che renderà l’estate ancora più speciale.

A Gatteo Mare i fuochi chiuderanno invece il concerto di Fabrizio Moro.

Così come a Riccione, dopo il concerto di Giuliano Palma previsto in prima serata, lo spettacolo prosegue alle 23 circa con i fuochi d’artificio sulla spiaggia, visibili dal lungomare e dalla piazza.

Colori in cielo nella notte di Ferragosto

Il 15 agosto, la Riviera si illumina da nord a sud: da Lido delle Nazioni al centro di Cattolica, fino ai suggestivi Fuochi del Candiano a Porto Corsini, un finale emozionante nel cuore del porto di Ravenna della Festa del Mare. Il cielo di Marina di Ravenna si accenderà con lo spettacolo pirotecnico a cura delle Pro Loco in programma alle 23.30 nella zona faro.

Ultimo show il 16 agosto

Ultimo appuntamento il 16 agosto a Miramare di Rimini, per chiudere in bellezza una settimana di spettacoli sotto le stelle.