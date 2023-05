‘Italia Loves Romagna’: i 15 big sul palco del Campovolo per gli alluvionati

Reggio Emilia, 28 maggio 2023 – La musica italiana insieme per la Romagna. È questo lo spirito che anima “Italia Loves Romagna”, il grande concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sul territorio romagnolo, che si terrà il 24 giugno 2023 alla Rcf Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

FOCUS / Il concerto del 5 agosto all’autodromo di Imola: chi ci sarà

Gli artisti sul palco: ecco la lista

Sul palco (in rigoroso ordine alfabetico): Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero.

I biglietti per “Italia Loves Romagna” saranno disponibili in prevendita dalle 11 di martedì 30 maggio.

La forza della musica: 11 anni fa “Italia Loves Emilia”

La musica italiana si unisce per raccogliere fondi a sostegno della Romagna e dei suoi abitanti, 11 anni dopo “Italia Loves Emilia”, il concerto realizzato nel 2012 per sostenere i terremotati dell’Emilia-Romagna: perché la musica e i suoi protagonisti possono fare cose importanti, come creare ancora una volta un evento in cui sarà la forza dell’unione degli artisti e del pubblico a essere fondamentale, per un momento di solidarietà e aiuto concreto.