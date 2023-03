La via Emilia per Forbes: esperienza indimenticabile

Giornate Fai Primavera 2023: dove andare in Emilia Romagna il 25 e 26 marzo

Rimini, 19 marzo 2023 – Un viaggio nella bellezza, nella storia e nella migliore cucina regionale d’Italia. O, per dirla con Forbes, “un’esperienza indimenticabile che vale la pena replicare”. La rivista statunitense, che più volte si è sperticata nelle lodi della nostra regione, raccomanda di spendere un ‘tempo lento’ per percorrere tutta la via Emilia, da Piacenza a Rimini.

La Via Emilia: meta raccomandata da Forbes (nella foto Petrangeli il museo Fellini di Rimini)

Se qualcuno guidasse tutta la Via Emilia probabilmente potrebbe percorrerla in auto, senza sosta, in cinque ore. Ma il magazine americano consiglia di perdersi nel fascino di una o più soste immersi nella storia e nella bellezza.

Si parte dai castelli delle donne, ossia le dimore storiche – aperte al pubblico – legati a grandi figure femminili: Matilde di Canossa, Beatrice di Lorena, Bianca Pellegrini, Maria Luigia d’Austria, Maria Bertolani Del Rio, Barbara Sanseverino e molte altre.

Per gli amanti delle biciclettate, Forbes raccomanda la via Romagna, un percorso ciclabile di 460 chilometri fra strada asfaltate e sterrate che attraversa 30 comuni, 20 borghi, decine di basiliche e cattedrali, musei e monumenti storici.

Non manca – ovviamente – un accenno alla passione per i motori e viene citata la Motor Valley Fest di Modena che quest’anno si terrà dall’11 al 14 maggio con un omaggio particolare ai sessant’anni della Lamborghini. E poi dal 19 al 21 maggio si corre all’autodromo di Imola si accendono i motori del Gran Premio dell’Emilia Romagna.

Infine, la tappa finale: Rimini che era già stata eletta da Forbes come “meta del 2019”. “Gli amanti del cinema vorranno visitare il Museo Federico Fellini di Rimini – scrive la giornalista americana - che celebra la vita e l'opera di uno dei cineasti più influenti del XX secolo. Quest'anno ricorre non solo il 30esimo anniversario della morte del regista, ma anche gli anniversari fondamentali di alcuni dei suoi film più memorabili, tra cui Amarcord, realizzato 50 anni fa. Il museo comprende disegni, costumi, mostre, proiezioni di film e altre presentazioni multimediali”.