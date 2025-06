Un santuario, un’abbazia e un borgo da scoprire: quali sono i primi 3 luoghi del cuore dell’Emilia-Romagna

Bologna, 12 giugno 2025 – Si è concluso il 12esimo censimento de “I luoghi del cuore” dedicato alla cura e alla valorizzazione dei luoghi italiani più amati promosso dal Fai, il Fondo per l’ambiente italiano. A decretare la classifica sono stati i 2.316.984 voti dei cittadini provenienti da tutta Italia.

La classifica in Emilia-Romagna

A conquistare il primo posto in Emilia-Romagna, e l’undicesimo a livello nazionale, è il Santuario della Madonna del Pino a Cervia, in provincia di Ravenna, con ben 22.767 voti. La struttura cinquecentesca si trova nei pressi delle saline di Cervia. Al secondo posto regionale, e 55esimo in classifica generale, si posiziona l’Abbazia di Santa Maria Assunta a Castione Marchesi, in provincia di Parma, con 7.697 voti.

In terza posizione (69esima in totale) c’è il borgo di Petrella Guidi, in provincia di Rimini, con 6.580 voti.

Borgo di Petrella Guidi, Rimini (foto Fai)

La classifica generale

A livello nazionale, il gradino più alto del podio spetta al Santuario Nostra Signora delle Grazie a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, con 72.050 voti. Al secondo posto si trova la Fontana Antica di Gallipoli, in provincia di Lecce (62.967 voti), mentre in terza posizione figura la Chiesa di San Giorgio nel borgo di Tellaro, a Lerici, in provincia di La Spezia, con 47.012 voti.

I tre vincitori nazionali avranno diritto, se verrà presentato un progetto di restauro e valorizzazione culturale, a contributi rispettivamente di 70mila, 60mila e 50mila euro.

I numeri de “I luoghi del cuore”

Il 12esimo censimento dei Luoghi del Cuore si è concluso con un totale di 2.316.984 voti. Sommando tutte le edizioni finora realizzate, i voti raccolti superano i 13,4 milioni. Sono stati segnalati 30.260 luoghi, distribuiti in 5.802 comuni italiani. Ben 38 luoghi hanno superato i 10.000 voti, mentre 221 hanno ottenuto oltre 2.500 preferenze.