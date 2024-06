Mille Miglia 2024 in Emilia Romagna: quando, dove e come cambia la viabilità

Bologna, 12 giugno 2024 – Torna anche quest’anno una storica ras s egna automobilistica che dal 1927 percorre le strade di tutta Italia.

La Mille Miglia 2024 si svolge dall’11 al 15 giugno e attraversa i territori di due province dell’Emilia-Romagna: prima è il turno del Bolognese, con arrivo della tappa di venerdì 14 atteso a San Lazzaro di Savena e partenza da Bologna nella giornata di sabato 15, poi del Ferrarese, con il passaggio delle vetture a Ferrara prima di proseguire per il Veneto.

La prima provincia nel territorio dell’Emilia-Romagna ad essere interessata dal passaggio delle bellissime auto storiche è proprio quella di Bologna.

Venerdì 14 giugno, nel corso della quarta tappa, i partecipanti alla manifestazione attraversano i due passi fiorentini della Futa e della Raticosa prima di entrare nel territorio bolognese.

L’arrivo della prima vettura a San Lazzaro di Savena (Bo) è previsto per le ore 21.30 di venerdì per il consueto Controllo Orario, che consiste nella rivelazione dell’orario di transito di una vettura in un determinato luogo dividendo perciò un settore dal successivo.

La Mille Miglia, nel raggiungere san Lazzaro, attraversa il parco dei Gessi bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, di recente dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco. I partecipanti transitano per il Farneto e la Pulce prima di entrare nella località e proseguire verso piazza Luciano Bracci, allestita a tema per l’occasione e che offre attività di intrattenimento a partire dalle 19. A seguire, ha inizio allora una lunga sfilata delle vetture in via Woolf, via Kennedy, via Marzabotto, via Jussi, via Repubblica e via San Lazzaro, prima che esse imbocchino via Emilia verso Bologna.

Proprio dal capoluogo della Regione scatta, alle 6 di sabato 15 giugno, la partenza dell’ultima tappa.

L’appunto con le auto storiche della Mille Miglia viene anticipato alle ore 20 dalla ‘Ferrari Tribute 1000 miglia’ e dalle macchine elettriche della ‘1000 miglia Green’, due rassegne ulteriori della manifestazione.

La 42esima edizione della Mille Miglia fa tappa anche tra le vie del centro di Ferrara, in vista del ‘Memorial Cesare Borsetti’. Si tratta dell’ultima tappa del ‘museo viaggiante unico al mondo’, che culmina con l’arrivo previsto a Brescia con la consueta passerella finale.

Il passaggio della carovana a Ferrara è previsto per le 7.15 di sabato 15 giugno ed è a cura dell’agenzia Studio Borsetti, che da ormai da 24 anni si occupa della regia organizzativa locale di un evento di caratura internazionale.

Gli oltre 400 esemplari di auto d’epoca sfrecciano per il centro storico, con tanto di controllo timbro in piazza Trento e Trieste, e si dirigono subito dopo in piazza Ariostea per le imperdibili e spettacolari prove cronometrate.

Durante il passaggio in città le tre differenti carovane sostano nelle seguenti strade: via Bologna, Via Veneziani, via Ferraresi, via Argine Ducale, Via Ippolito d'Este, Via Darsena, Via Bologna, via Kennedy, Piazza Travaglio, Corso Porta Reno, Piazza Trento Trieste, Piazza Cattedrale (controllo timbro), Corso Martiri della Libertà, Corso Giovecca, via Montebello, Via Cortile, Piazza Ariostea (controllo orario), Corso Porta Mare, piazzale San Giovanni, Via Gramicia, Via Bacchelli, Via Canapa, Via F.lli Rosselli, Via Bentivoglio, Via Maragno, Via Padova.

Terminato il soggiorno nella città estense, le vetture ripartono la propria corsa verso l’arrivo finale di Brescia.

Per consentire il regolare sviluppo della Mille Miglia 2024, i comuni di san Lazzaro e Ferrara hanno annunciato temporanei provvedimenti relativi alle modifiche alla viabilità per le giornate di venerdì 14 e sabato 15 giugno.

San Lazzaro di Savena

Il comune ha scelto di imporre l’entrata in vigore dei seguenti provvedimenti validi sul proprio territorio per giovedì 14 giugno:

chiusura al transito e divieto di sosta dalle ore 18.00 alle ore 22.30 circa, su tutta l’area del parcheggio situato in via Kennedy e di fronte alla piscina comunale (punto di arrivo della corsa cronometrata);

e dalle alle ore circa, su tutta l’area del parcheggio situato in e di fronte alla (punto di arrivo della corsa cronometrata); chiusura al traffico , dalle ore 19.00 alle ore 22.30 , del tratto di via San Lazzaro compreso tra via della Repubblica e via Roma/piazza Bracci , ad eccezione dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e dei veicoli partecipanti alla manifestazione ;

, dalle ore alle ore , del tratto di via San Lazzaro compreso tra e , ad eccezione dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e dei veicoli partecipanti alla ; chiusura al traffico, dalle ore 19.00 alle ore 22.30, del tratto di via Roma compreso tra via Milano e via San Lazzaro, ad eccezione dei residenti, degli accedenti alle proprietà private sulla via Roma, dei taxi, degli autoveicoli al servizio di persone invalide con limitata o impedita capacità motoria.

Ferrara

Queste, invece, le principali modifiche alla viabilità valide a Ferrara nella giornata di sabato 15 giugno:

- Piazza Trento Trieste, Piazza Cattedrale, Piazza Savonarola, Corso Martiri della Libertà: divieto di fermata e di circolazione dalle ore 05,00 fino al termine della manifestazione;

- Corso Porta Reno, divieto di fermata dalle ore 00.00 e di circolazione dalle ore 05.00 fino a termine manifestazione;

- Largo Castello: area Taxi nel tratto da Via Borgo dei Leoni all'area Taxi esistente e contestuale sospensione dell'area di carico e scarico dalle ore 05,00 fino a termine manifestazione;

- Viale Cavour tratto da via Spadari a Largo Castello: divieto di circolazione nella corsia pari direzione dalle ore 05.00 a termine manifestazione;

- Corso Giovecca lato cc.nn. pari (tratto da Via Palestro a Via Montebello): divieto fermata dalle ore 00,00 fino a termine manifestazione;

- Via Montebello: divieto di fermata dalle ore 22,00 del giorno 14 giugno 2024 e divieto di circolazione dalle ore 05.00 a termine manifestazione;

- Via Cortile: divieto di fermata e di circolazione dalle ore 00,00 fino a termine manifestazione;

- Via Palestro intersezione c.so Giovecca: direzione obbligatoria a destra dalle ore 05.00 a termine manifestazione;

- Via Frescobaldi intersezione c.so Giovecca: direzione obbligatoria destra dalle ore 05.00 a termine manifestazione;

- Via Terranuova intersezione c.so Giovecca: direzione consentita a destra e sinistra dalle ore 05.00 a termine manifestazione;

- Via Cortile: inversione del senso unico di marcia esistente dalle ore 05.00 a termine manifestazione.

Sono possibili anche deviazioni nelle linee del trasporto pubblico, in attesa che vengano comunicate dalle aziende stesse.