Montagna Mia, spettacoli e iniziative in natura in Emilia Romagna: ecco quando

Bologna, 15 maggio 2024 – Un connubio perfetto tra musica e natura nei mesi più caldi dell’anno. E’ in arrivo ‘Montagna Mia’, una rassegna che prevede trentatré festival e centinaia di appuntamenti tra concerti, spettacoli, camminate, letture e proiezioni in programma da maggio a agosto. Si tratta di un’idea dell’assessorato alla Cultura e al Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, realizzata da Ater Fondazione e agenzia Bunker srl di Modena.

‘Montagna Mia’ si racconta attraverso una mappa in cui ogni festival è segnato come una tappa del percorso. La versione pieghevole è stata messa in distribuzione nella rete dell’accoglienza turistica regionale. Gli appuntamenti e le iniziative interessano i territori di ben otto province.

Montagna è Cultura

Secondo il report ‘Una montagna da vivere’, rilasciato dalla regione Emilia-Romagna a giugno 2022, lungo il territorio montano regionale è presente un ricco patrimonio storico e culturale. Nei 121 comuni montani dell’Emilia-Romagna sono stati censiti ben 270 luoghi di cultura tra musei, biblioteche, teatri e cinema. Proprio in questo ecosistema sono nati e cresciuti progetti di vario tipo, tra cui rassegne internazionali e festival di prossimità.

Il programma di Montagna Mia

Nei comuni montani della Regione sono in programma, da maggio a settembre, trentatré eventi tra festival e rassegne. Tra i tanti possiamo trovare l’Appennino Festival, che celebra la musica popolare delle ‘quattro province’ tra Parma e Piacenza, il Bobbio Film Festival, che coniuga la direzione artistica di Marco Bellocchio e lo scenario suggestivo di uno dei borghi più belli d’Italia, e il Festival di teatro antico di Veleia, ambientato sulle colline piacentine.

Sfogliando la mappa si possono trovare festival itineranti, tra cui il ‘Fol in Fest’, il ‘Val Tidone Festival’ e l’escursione teatrale di teatro Zigoia sull’Appennino romagnolo, e rassegne ambientate sui sentieri, come i concerti di ‘Crinali’ nel bolognese, i ‘Notturni nel bosco’ nelle alture che circondano Sogliano (Fc) e il ‘Trasparenze Festival’ nei pressi del borgo di Gambola (Mo).

Nell’elenco figurano anche rassegne organizzate con lo scopo di valorizzare alcuni tesori paesaggistici emiliani e romagnoli, come le oasi naturali tra Piacenza e Parma al centro del festival ‘Parchi in musica’ o la Rocchetta Mattei teatro della manifestazione ‘Spaesaggi’.

Alla cordata di ‘Montagna Mia’ appartengono anche ‘Macinare cultura’, festival che permette di assistere ad alcuni spettacoli andando alla scoperta dei mulini storici delle sette province montane, il Summer Opera Valley, festival di lirica ambientato nell’Appennino emiliano, e ‘Entroterre’, la rassegna ricca di eccellenze musicali che attraversa tutte le province interessate.

Infine, non si possono non citare gli eventi di massa come il Porretta Soul, pronto ad animare l’Appennino bolognese, o il Pennabilli Festival, che attira artisti di strada e partecipanti da tutto il mondo.

Prima edizione di ‘Fuoripista’

Nato dall’incontro tra gli organizzatori di ‘Montagna Mia’ e Ater Fondazione, che gestisce teatri pubblici nei centri medi e piccoli della Regione, il festival ‘Fuoripista’ debutta nel 2024 e si svolge nel periodo compreso tra fine maggio e metà agosto.

La rassegna, a cura di Ater Fondazione e Teatro Necessario, viaggia attraverso sette luoghi dell’Appennino emiliano-romagnolo, divisi in sette province, insediando in ciascuna di esse un piccolo villaggio temporaneo a tema circense che accoglie persone di ogni età. Per ogni villaggio, ‘Fuoripista’ offre tre giorni di spettacoli circensi con clown, acrobati, animazioni, concerti e attrazioni speciali.

Gli eventi