Musei aperti il 1° maggio in Emilia Romagna: cosa visitare e dove

Bologna, 30 aprile 2023 – Porte aperte nei musei lunedì 1° maggio. L’Emilia Romagna ha aderito all’iniziativa dei musei aperti durante il ponte per la festa dei lavoratori, un’occasione per scoprire luoghi nascosti e opere d’arte a due passi da casa. Sono undici i luoghi culturali che rimarranno aperti lunedì in tutta la regione – che oltre a essere il giorno di chiusura settimanale dei musei è anche la Festa del lavoro – rispondendo all’appello del Ministero della Cultura.

“È un’occasione straordinaria per tornare a visitare i luoghi più belli del patrimonio culturale statale, che non include solo le gallerie e i parchi archeologici famosi, ma anche i musei e le aree archeologiche più nascosti, oltre ai castelli, le ville, i giardini e i complessi monumentali disseminati lungo tutta la penisola”, spiegano dal Ministero.

Emilia Romagna: i musei aperti il 1° maggio

Giorno di apertura straordinaria lunedì 1° maggio, Festa del Lavoro. I musei non saranno gratuiti – come invece avviene ogni prima domenica del mese, quindi il prossimo 7 maggio con 27 musei aperti in tutta l’Emilia Romagna – ma i visitatori potranno visitare mostre e musei con i soliti costi e orari di accesso delle varie strutture. “Tutte le visite si svolgeranno secondo le modalità di apertura stabilite – fanno sapere gli organizzatori dell'iniziativa – con accesso su prenotazione dove previsto”. Provincia di Bologna • ‘Apertura della Pinacoteca Nazionale di Bologna in occasione del Primo maggio’ – Pinacoteca Nazionale di Bologna • ‘Primo maggio 2023 all'area archeologica di Kainua’ – Area archeologica di Marzabotto Provincia di Ferrara • ‘Primo maggio 2023 all'Abbazia di Pomposa’ – Abbazia di Pomposa e Museo pomposiano, Codigoro • ‘Primo maggio 2023 al Museo di Casa Romei’ – Museo di Casa Romei, Ferrara • ‘Primo maggio 2023 al MANFE’ – Museo archeologico nazionale di Ferrara Provincia di Forlì e Cesena • ‘Primo maggio 2023 al Museo Archeologico Nazionale di Sarsina’ – Museo archeologico nazionale di Sarsina Provincia di Parma • ‘Primo maggio 2023 al Castello di Torrechiara’ – Castello di Torrechiara, Langhirano • ‘1 maggio: apertura straordinaria del Complesso monumentale della Pilotta’ – Complesso monumentale della Pilotta, Parma Provincia di Piacenza • ‘Primo maggio 2023 all'Area Archeologica di Veleia Romana’ – Area archeologica e Antiquarium di Veleia, Lugagnano Val d'Arda Provincia di Ravenna • ‘Primo maggio 2023 a Palazzo Milzetti’ – Museo nazionale dell'età neoclassica in Romagna in Palazzo Milzetti, Faenza • ‘Primo maggio 2023 alla Villa romana di Russi’ – Villa romana, Russi