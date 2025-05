Notte dei musei in Emilia Romagna: cosa vedere gratis sabato 17 maggio

Bologna 16 maggio 2025 – Sabato 17 maggio, la cultura non va a dormire. In occasione della Notte Europea dei Musei, l’Emilia-Romagna apre le porte dei suoi musei oltre l’orario consueto, trasformando la sera in un viaggio tra arte, storia, musica e memoria. Dalle città d’arte ai borghi, tra castelli, abbazie, rifugi antiaerei e gallerie contemporanee, una rete di eventi straordinari animerà il territorio, con ingressi gratuiti o simbolici e una programmazione serale pensata per tutte le età per promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale di questo territorio. Ecco una selezione delle iniziative più interessanti, provincia per provincia.

Piacenza

Aperti fino a mezzanotte i principali musei cittadini, tra cui Palazzo Farnese, con laboratori per bambini e tour guidati dalle 22 al prezzo simbolico di 1 euro. L’Xnl prolunga l’orario della mostra "Giovanni Fattori. Il genio dei Macchiaioli", con concerti, atelier e visite gratuite (ingresso 10 euro dalle 19).

Alla Galleria Ricci Oddi, collezione permanente e mostra su Fattori nel Novecento accessibili fino alle 24, con biglietto ridotto a 3 euro.

Parma

A Parma si potrà visitare in orario serale (dalle 19 alle 22) il complesso della Pilotta, la Spezieria e il Castello di Torrechiara. In provincia, spicca l’apertura notturna della Reggia di Colorno con visite guidate (dalle 20 alle 24) e della Rocca dei Rossi di San Secondo, accompagnata da un aperitivo e tour degli affreschi (fino alle 22).

Bologna

Sono 38 i musei e spazi culturali (qui l’elenco completo) coinvolti in 12 comuni della città metropolitana, con oltre 70 eventi. Le attività includono visite guidate, letture, concerti e degustazioni a Bologna, Imola, San Lazzaro e altri centri, con ingresso gratuito o a 1 euro in fascia serale.

Modena

A Modena la cultura incontra la tavola: il Museo Civico ripropone un menù storico e apre fino a mezzanotte. Spettacoli teatrali e showcooking nel Cortile dell’Acero, una cena per 250 ospiti in piazza Roma, giochi investigativi in biblioteca, concerti, conferenze e laboratori animeranno l’intera città.

Reggio Emilia

A Reggio Emilia i Musei Civici rimangono aperti fino all’una per offrire ai visitatori una nuova prospettiva sulle loro collezioni. A Novellara, protagonista la Rocca Gonzaghesca, centro di una serata ispirata alla corte dei Gonzaga con eventi culturali a tema.

Ferrara

Aperture straordinarie anche nel ferrarese: l’Abbazia di Pomposa sarà visitabile dalle 19.30 con tour a 5 euro. Al Palazzo dei Diamanti si esplora la mostra su Mucha e Boldini fino alle 23.30 (10 euro). In città, anche lo Spazio Antonioni e il Museo Archeologico saranno accessibili con biglietti agevolati.

Ravenna

Il Mar – Museo d’Arte della Città propone una serata tra arte, musica e performance a 3 euro. Il Museo Nazionale e il Mausoleo di Teodorico saranno visitabili in notturna (ingresso 1 euro), con visite guidate alle 21 e 22.

A Faenza, il Museo Palazzo Milzetti accoglie il pubblico con visite guidate alle 20.30 al costo di un euro e il Mei anima il Parco Archeologico di Massenzio con dj set e musica dal vivo.

Forlì

Al Museo Civico San Domenico di Forlì, la mostra "Il Ritratto dell’Artista" resta aperta fino alle 23, con visite guidate alle 20.40 e 21.40 (costo 5 euro). Un’occasione per esplorare il tema dell’identità nell’arte contemporanea.

Cesena

Ricchissimo il programma: visite notturne alla Biblioteca Malatestiana, al Cimitero Monumentale e al Rifugio Antiaereo, spettacoli e concerti alla Rocca Malatestiana e a Villa Silvia Carducci, dove l’esperienza si vive al buio, tra musica e candele. Per tutte le informazioni consultare il sito.